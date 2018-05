Sen o štvrtej olympiáde sa Andrejovi Meszárošovi nesplnil

Bývalý kapitán dal reprezentácii zbohom.

1. máj 2018 o 20:37 Jozef Šprocha

Jedenásť sezón v NHL, tri v KHL, slovenský titul s Trenčínom, striebro na MS U 18, MS, olympiáda – to je stručný prehľad kariéry 32-ročného odchovanca Považskej Bystrice.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Po skončení sezóny sme sa porozprávali s bývalým reprezentačným kapitánom nielen o najcennejšom drese, ale aj o problémoch a najbližších cieľoch.

Po dlhom pôsobení za morom pôsobíte už tri roky v Európe. Čo bolo dôvodom zmeny?

- V Kanade a USA som bol od roku 2004. Draftovala ma Ottawa Senators, no začiatky boli v drese Vancouver Giants vo WHL. Boli to pekné roky, odohral som množstvo zápasov. Posledným pôsobiskom bol Boston, čakala ma skúška v Colorade, no prišlo zranenie a koniec amerického pôsobenia. V NHL už o mňa nebol záujem, kluby v NHK preferujú skôr mladších dravých hráčov, kým ja som mal už po tridsiatke. Život ide ďalej, povedal som si a zamieril do druhej najlepšej súťaže na svet – KHL.

Bola adaptácia na iný druh hokeja náročná?

- Za morom sa hrá na menších klziskách, viac do tela, je to o neustálych kontaktoch. V Rusku je hokej viac technickejší, väčšie plochy. Zarobiť sa dá tam aj tam, v tom problém nebol, ale celková kultúra bola veľmi rozdielna. Zvykol som si rýchlo, hrával som aj za reprezentáciu na medzinárodných podujatiach väčšinou v Európe, vychovaný som bol na širších klziskách, takže adaptoval som sa rýchlo.

Ruské dobrodružstvo netrvalo dlho, plánovali ste ostať dlhšie?

- Herne to nebolo najhoršie, podobne aj s podmienkami, no najväčšie problémy mi začalo robiť cestovanie. V Amerike boli presuny veľké, chodili sme na dlhšie tripy, v KHL boli vzdialenosti ešte väčšie, stále sme boli na cestách. Pred koncom sezóny ma oslovil Slovan, ponúkol dobré podmienky. Dohodli sme sa a tak som sa presunul na Slovensko.

V NHL a KHL ste si zahrali play off, v Slovane vám to zatiaľ chýba.

- V prvej sezóne tu boli kvalitní hráči zo zámoria - Brust, Cheechoo, Chipchura a ďalší. Mali sme dobré momenty, play off bolo dlho na dosah, ale nakoniec to bolo celkovo 18. miesto. Po odchode viacerých hráčov sa v nedávno skončenej sezóne káder skladal na poslednú chvíľu. Zmenil sa tréner, chýbali výplaty, prišli zranenia. Boj o miestenku v play off bol iba zbožným prianím a skončil veľmi rýchlo.

Spomenuli ste problémy s výplatami. Ako sa hrá s pocitom, že na účte dlhší čas nie je pohyb?

- V NHL ani v Rusku takýto problém nebol. V Slovane je každý rok iný. Nik nevedel vopred ako s platbami bude, problémy sa ťahali už dlhšiu dobu. Nie je toho veľa, ale klub dlží aj mne. Je to ako v každom zamestnaní alebo biznise, za prácu treba platiť. Uvidíme, ako sa situácia vyrieši, počul som o silnom sponzorovi. Ak sa situácia vyrieši, budem pokračovať aj v nasledujúcej sezóne v belasom drese.

Prejavuje sa to aj na výkonoch tímu?

– Každý má v hlave, že nie sú vyplatené peniaze. Treba platiť účty, kde sa termíny musia dodržiavať. Samozrejme, hráči nad tým rozmýšľajú, čo bude ďalej. Na zápasy sa tešíme a v každom chceme odovzdať maximum, aj keď niekde vzadu v hlavu to stále vŕta.

Fanúšikovia o problémoch vedia, no zaplatili a chcú vidieť dobrý hokej a výhry. Akí sú vaši priaznivci v porovnaní s tými na predchádzajúcich pôsobiskách?

- Haly za morom sú stále plné, je tam dobrá atmosféra. V Rusku je tiež záujem fanúšikov, aj vyššie počty ako u nás. Ak na Slovan príde desaťtisíc fanúšikov, sú schopní prekričať aj dvadsaťtisícovú kulisu v NHL. Vypredané hľadisko nás ako hráčov vždy poteší a motivuje a hrá sa oveľa lepšie ako v komornom prostredí.

Je po olympiáde, na ktorej sa nepredstavil ani jeden z hráčov Slovana. Verili ste, že sa do Kórey dostanete?

- Mám za sebou tri olympiády, keď som chýbal nominácii, bolo to veľké sklamanie. Chcel som skončiť s reprezentačnou kariérou na najvyššom fóre, bolo by to pekné. Bohužiaľ, situácia bola iná.

Blížia sa majstrovstvá sveta, čo ak príde pozvánka?

- Už som sa pred časom vyjadril, že reprezentácia je pre mňa uzavretá kapitola. Sklamanie bolo veľké, ale taký je už hokejový život. Vedenie má iné predstavy, všetko úsilie budem odovzdávať už len na klubovej úrovni. Nič sa nekončí, verím, že mám pred sebou niekoľko sezón, tak sa budem sústrediť na to.