Double team Považská Bystrica získal historický titul

Niekoľkoročná práca s mládežou priniesla ovocie

16. máj 2018 o 7:48 Jozef Šprocha

Hokejbalová extraliga juniorov má nového víťaza.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Po dramatickom finále, kde Považská Bystrica zdolala Diakovú 2:1 na zápasy, sme hodnotili najúspešnejšiu klubovú sezónu s manažérom a trénerom Martinom Melicherčíkom.

Koľko sezón trvalo, kým ste mohli zdvihnúť nad hlavu majstrovský pohár?

- Po úvodných dvoch sezónach nasledovala dvojročná prestávka, po ktorej pokračujeme v extralige už štvrtý rok. Doteraz sa nám medaily vyhýbali, najbližšie sme k zisku boli vlani. V semifinále po nešťastnej prehre na nájazdy so Spišskou Novou Vsou nás na konečnú štvrtú priečku odsunulo prekvapujúce vypadnutie víťaza základnej časti. Mám vždy najvyššie ciele, tak som sa nedíval či sme tretí alebo štvrtí, sezóna nebola úspešná, lebo sme mali na medailu. Podarilo sa to až teraz, z čoho mám nielen ja, ale všetci v klube obrovskú radosť.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Zabuchnutá finálová brána + FOTO

Oproti vlaňajšku pribudli v kádri nové mená. Ako hodnotíte ich účinkovanie?

- Vďaka dobrej spolupráci so šéfom mužov Protef Považská Bystrica Martinom Kolekom k nám prišli výrazné posily Tomáš Bajánek a Samuel Gabčo, ktorí boli v kádri Protefu, no boli na juniorských súpiskách Diakovej respektíve Žiliny. Pretože sa nedali skĺbiť ich štarty za mužov Považskej Bystrice s materskými juniorskými klubmi, Martin Kolek vybavil hosťovanie a prestupy oboch hráčov, čím naše ambície výrazne stúpli. Spomínané duo výborne zapadlo do kolektívu, kde máme aj niekoľkých hokejistov, s viacerými pracujeme už od nižších kategórií a sú prínosom.

S akými cieľmi ste vstupovali do sezóny 2017 /2018?

- Pred súťažou bolo k dispozícii asi desať hráčov. Postupne pribúdali ďalší, ale s príchodom Bajánka s Gabčom som už v jeseni mal predstavu dostať sa minimálne do finále a tam vyhrať. Samozrejme, vyhýbali sme sa veľkohubým vyhláseniam, ale išli sme postupne za svojím veľkým snom. Cieľom bolo skončiť v základnej časti čo najvyššie. Druhá priečka bola dôležitá, pretože sme nemuseli hrať štvrťfinále ako tretie Košice. Dôležitým momentom bol úvodný jarný zápas v Spišskej Belej, kde sme prehrávali 1:3, no podarilo sa nám dotiahnuť na 3:3. Hoci domáci nakoniec vyhrali v predĺžení, bod mal pre nás cenu zlata, lebo sme o bod predstihli Košice. Ak by sme prehrali, horšie vzájomné zápasy 0:7 a 8:3 by nás odsunuli na tretiu priečku.

V play off je každý zápas náročný, aký bol rozdiel medzi duelmi s Košicami a Diakovou?

- Košičania hrajú diametrálne iný hokejbal ako Diaková. Nehrajú typicky do tela, sú behaví a technickí výborní, preto sme sa na nich museli úplne inak pripraviť, lebo mali svoju kvalitu. Po výhre 3:2 a prehre 0:4 rozhodol tretí zápas, kde sme uspeli 4:3. S Diakovou boli zápasy vyrovnané, súper hral riadne do tela, no zvládli sme to.

Finále bolo napínavé do posledných sekúnd a v druhom zápase bola Diaková blízko k titulu. Verili ste v úspech aj za nepriaznivého stavu?

- Prvý zápas sme prehrali až po nájazdoch 4:5. Diaková mala na štadióne v Martine majstrovský mečbal a po prvej tretine viedla 2:0. V kútiku duše bola pochybnosť, no všetci sme verili v obrat a chceli sme vrátiť finále do Považskej Bystrice. Bol to vynikajúci zápas, lepší som v posledných dvoch-troch sezónach nevidel. Podarilo sa nám vyrovnať, získali sme prevahu, no rozhodli opäť nájazdy. Pred nimi som zmenil taktiku, čo sa vyplatilo a podržal nás brankár Patrik Martišík. V treťom dueli sme si úvod predstavovali inak, lebo súper tiež zmenil taktiku a zatlačil nás. Museli sme reagovať, postupne sa formácie usporiadali. Gabčo dal trinásť sekúnd pred prvou prestávkou dôležitý gól a krátko po nej pripravil druhý Jakubovi Andráškovi. Hostia znížili a snažili sa vyrovnať. Gabčo ukázal inštinkt zabijaka, keď dal poldruha minúty pred koncom gól na 3:1. Kričal som na neho, aby išiel s loptičkou do rohu a získal cenné sekundy, no on to zobral na seba a rozhodol. Samuel dohrával s kŕčmi, lebo tesne predtým hral semifinále za mužov.

Kto sa zaslúžil o premiérový titul?

- Brankár Patrik Martišek, hráči Matej Turan, Sebastián Martinka, Tomáš Bajánek, Andrej Križan, Tomáš Bejdák, Martin Turian, Andrej Mihálik, Michal Luhový, Samuel Gabčo, Roman Kalaš, Denis Stacha, Adrian Masný, Jakub Andráško, Matej Ďurech, Boris Deneš, Filip Šuvara, Kristián Majtán, Marek Fusko, Adrián Maríkovec, Simon Mikeš, Ján Nahálka, Maroš Galovič, Matej Hošták, Tomáš Koniar, Kristián Balušík, Ivan Cyprich.