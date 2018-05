Peter Hudeček získal ďalší slovenský titul v boccii

Zdravotne postihnutí športovci bojovali v Bratislave o tituly.

17. máj 2018 o 18:25 Jozef Šprocha

BRATISLAVA, DUBNICA. Niekoľkonásobný majster Slovenska, účastník ME a MS Dubničan Peter Hudeček má za sebou prvý úspech v novej kategórii. Po návrate z dejiska slovenského šampionátu družstiev a párov z Bratislavy, sme sa s ním porozprávali.

Ešte vlani ste súťažili v kategórii BC 2, no v tomto roku vás vidíme v kategórii BC 5. Aký bol dôvod prestupu?

- Nezávisí to odo mňa, na šampionáte v Írsku rozhodli o preklasifikovaní do kategórie s ľahším postihnutím medzinárodní lekári. Ak by to bola pravda, môj zdravotný stav by mal byť lepší, čo však neplatí. Nedalo sa nič robiť, iba rozhodnutie rešpektovať.

Peter Hudeček (tretí sprava) so spoluhráčom Ľubom Kondelom (v žltom). (zdroj: ALTIUS)

Čo priniesla zmena?

- Pôvodne som mal obavy, že v novej kategórii bude málo hráčov, ale to už neplatí. Preradených bolo viacero hráčov, v súčasnosti je nás v BC 5 dvanásť možno až pätnásť. Je to pozitívne, pretože pri menšom počte hráčov by bola konkurencia slabšia. Viac ma to motivuje na sebe pracovať, pretože súperi sú kvalitní a nesedia so založenými rukami.

Slovenský šampionát nebol prvou akciou v tomto roku. Ako sa vám darilo v lige?

- V prvých dvoch kolách mi to veľmi nešlo, nepodarilo sa mi dostať sa medzi najlepších. Každý deň predsa nemôže byť nedeľa, idem ďalej.

V Bratislave ste štartovali v súťaži párov, váš partner bol z iného klubu. Prečo?

- V tíme Altius Bratislava, za ktorý hrám, sme v tejto kategórii traja. Dvaja z nich vytvorili pár, ja som musel hľadať v inom klube. Spoluhráčom sa stal Ľubomír Kondela z z bratislavského OMD.

Bola to vaša spoločná premiéra a dopadla dobre. Aká bola cesta za titulom?

- Prihlásilo sa päť párov, hralo sa každý s každým, pretože pri takom malom počte sa skupiny nedali vytvoriť. Pred každým zápasom sa vyžrebuje farba lopty, každý z hráčov má k dispozícii tri. Hrá sa štyri smeny, nie je to ako u jednotlivcov, kde hrám sám za seba. Tu treba rozmýšľať, ako pomôcť kolegovi či zablokovať súpera. V prvom zápase sme zdolali trio

Illéš, Verner, Štrkáčová 16:0. V pároch môžu byť aj traja hráči, jeden môže striedať, no vystriedaný hráč už nemôže pokračovať. Oslejovú, Farbovú a Soročinovú sme zdolali bez problémov 9:2. Najťažší zápas bol s párom Ryšavá, Varga, kde sme vyhrali iba 3:2. Pred posledným zápasom so Sotoniakom a Suchánkom sme oba páry mali po tri výhry. Vedeli sme, že nemôžeme skončiť horšie ako druhí, ale chceli sme vyhrať, čo sa podarilo po výsledku 4:1. V pároch mám šiesty titul, ale v novej kategórii je to premiéra.

Okrem párov súťažili aj teamy, kde ste však nefigurovali.

- Družstvá sú len kategóriách BC 2 a BC 1, v našej kategórii môžu hrať iba páry BC5.

Čo znamená zisk titulu?

Zasa som s niekam posunul, motivácia je veľká, mám prečo hrať ďalej. Verí, že si zahrám v reprezentácii. Program tohtoročných ME a MS ešte nepoznám, do olympiády je ešte ďaleko, ale verím, že raz to vyjde.

Onedlho vás čaká ďalší šampionát. Veríte si aj v súťaži jednotlivcov?

- V Michalovciach budú ďalšie ligové kolá na Slovensku 19. a 20. mája. Hrať sa bude pravdepodobne v skupinách a potom klasicky vyraďovacím systémom. Cieľ? V kategórii BC 2 mám titul z jednotlivcov, párov aj družstiev, v novej BC 5 iba v pároch, chýba mi tento jeden do zbierky. V boccii favorita hľadať je takmer nemožné, vyhrať môže hocikto, závisí to na rôznych maličkostiach, ale tým je tento šport krásny. Napätie je od prvého hodu až po posledný. Pripravujem sa v Bratislave, kde trénujem dva trikrát do mesiaca, alebo v dubnickej hale.