Považskobystričan povedie basketbalistov Handlovej

Úspešný tréner mládeže a mužov v Považskej Bystrici Peter Torda mieri do basketbalovej extraligy.

1. júl 2018 o 8:00 Jozef Šprocha

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Sezónu 2017/2018 zakončil na lavičke IMC Považská Bystrica ziskom bronzu v 1. lige mužov a striebra v 1. lige juniorov. Pre Petra Tordu skončila jedna životná kapitola a ďalšia začína.

Ako spomínate na roky v Považskej Bystrici?

– Som rodák z Považskej Bystrice, ale s basketbalom som začínal v Handlovej, odkiaľ nasledoval prechod v štrnástich do Banskej Bystrice na športové gymnázium. Ostal som tam až do roku 2002, keď som prišiel naspäť do Považskej Bystrice do vtedajšej 2. ligy. Bili sme sa o prvé miesto so Zvolenom, no nakoniec postúpili obaja. Postupne som sa začal venovať aj trénerskej práci a po štyroch rokoch na dvoch stoličkách som v roku 2007 ukončil hráčsku kariéru a začal sa naplno venovať trénerstvu.