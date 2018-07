Dubnici pomohli k medailám aj posily spoza hraníc

V Trnave sa uskutočnili 71. majstrovstvá Slovenska v atletike dospelých.

17. júl 2018 o 6:59 Jozef Tichý

TRNAVA, DUBNICA NAD VÁHOM. Spolu sedem cenných kovov, štyri strieborné a tri bronzové, vybojovali atléti a atlétky dubnického AK Spartak. V dubnickej medailovej bilancii dominovali v značne veternom počasí najmä ženy, ktoré sa v rekonštruovanom trnavskom stánku s azúrovo modrým umelohmotným povrchom predstavili, okrem iných, hneď s dvomi zahraničnými oporami - Luciou Vadlejch Slaničkovou, žijúcou trvalo v Prahe a Luciou Mokrášovou študujúcou v USA - avšak bez svojej stabilnej elitnej vytrvalkyne, Ľubomíry Maníkovej, na medailových šampionátových piedestáloch iba málokedy chýbajúcej.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Skvelá Zápotočná, Kvasnica získal titul

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Strieborná zbierka

O základnom torze medailovej zbierky ziskom troch strieborných kovov rozhodli už v prvý deň šampionátu Lucia Vadlejch Slaničková, ktorá v behu na 100 m prekážok (13,74) zaostala za víťaznou Stanislavou Lajčákovou z banskobystrickej Dukly, naháňajúcou ešte stále nesplnený limit na berlínske ME o 43 stotín sekundy a Martina Šamudovská, ktorá v behu na 800 m (2:15,21) nestačila na prvú dámu slovenskej štvrtky, Ivetu Putalovú (2:09,56), skúšajúcu čoraz častejšie štarty na dvojnásobnej vzdialenosti a Zuzana Ďurkechová (12,82) po neúspešnom súboji so slovenskou trojskokanskou jednotkou Danou Velďákovou (13,78), taktiež ešte bez zabezpečenej účasti na blížiacich sa atletických ME v Berlíne.

Štvrté a posledné republikové striebro pätnásťčlennej dubnickej výpravy si z mimoriadne kvalitne obsadenej kladivárskej súťaže mužov - štartovali v nej mimo súťaž štyria Američania - odviezol Jiří Koukal ml. (58,50). Koukal skončil síce celkovo až šiesty, v medzinárodnej súťaži zvíťazil Sean Donnelly z USA (76,69), v národnom šampionáte však poskočil o štyri priečky a skončil druhý, hneď za domácim šampiónom Marcelom Lomnickým z Dukly Banská Bystrica (76,34).

Tri bronzy

Posledný cenný kov prvého súťažného dňa, tentoraz bronzový pridala ďalšia elitná atlétka dubnického AK Spartak, Andrea Urbanová Holleyová, ktorá v behu na hladkú štvorstovku (56,73) skončila za víťaznou Alex Štukovou z BK HNTN Bratislava (55,44) a Barborou Tomkovou z banskobystrickej Dukly (55,45).

Pohľad do roku 2012, kedy dubnická štafeta vytvorila slovenský rekord. (zdroj: PAVOL UHRIN.)

Nedeľa pre dubnické farby už taká úspešná nebola a medailovú zbierku o dva bronzy rozšírili už iba viacbojárka Lucia Mokrášová, ktorá výkonom 11,91 v guliarskom kruhu skončila za Ivanou Krištofičovou zo Slávie UK Bratislava (14,86, slovenský výkon roka) a Patríciou Slošárovou z Dukly Banská Bystrica (13,98) a štafeta žien na 4 x 400 m (3:58,82), bežiaca v zložení Markovičová, Šamudovská, Kubaščíková, Urbanová, ktorá dobehla za štafetami ŠK Dukla Banská Bystrica (3:54,03) a ŠK ŠOG Nitra (3:57,12).

V ďalších disciplínach zaznamenali Dubničania ešte päť štvrtých miest zásluhou Martiny Šamudovskej (1500 m, 4:42.49), Karolíny Čaklošovej (kladivo, 46.67), Lucie Mokrášovej (oštep, 35.76), Sarah Nevařilovej (žrď, 300) a Karolíny Čaklošovej (guľa, 11.65), dve piate miesta Alžbety Kubaščíkovej (400 m, 60.69) a Kataríny Fujeríkovej (žrď, 280), štyri šieste miesta Alžbety Kubaščíkovej (finále 200 m, 26.57), Romany Markovičovej (400 m, 64.45), Karin Suranovej (800 m, 2:34.32) a Petry Režnej (žrď, 240), jedno siedme miesto Patrika Jelínka (oštep, 44.75) a dve dvanáste miesta Dávida Laba (200 m, 23.20) a Romany Markovičovej (200 m, 27.43). Štafeta žien na 4 x 100 m bežiaca v zložení Ďurkechová, Kubaščíková, Šajbenová a Vadlejch bola diskvalifikovaná.

Atletického šampionátu mužov a žien z regiónu Stredného Považia sa zúčastnila aj Kristína Bošková zo Sparty Považská Bystrica, ktorá skončila v skoku do výšky štvrtá, výkonom 160 centimetrov.

Medailová bilancia

Najúspešnejším klubom šampionátu sa stala banskobystrická Dukla s 12 titulmi pred AC Stavbár Nitra (6 zlatých), BK HNTN Bratislava (5), Sláviou UK Bratislava (4), ŠK ŠOG Nitra (3), Atletika Košice o. z. a AK ZŤS Martin (oba kluby po 2 tituly).