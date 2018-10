V Ilave sa stretli mladí futbalisti Slovenska a Česka + bohaté foto

Proti sebe nastúpili výbery hráčov do 16 rokov.

11. okt 2018 o 19:19 Jozef Šprocha

Českí mladíci ukázali väčšie futbalové umenie.

Slovensko U 16 – Česko U 16 0:1 (0:1)

V Ilave za krásneho počasia pred takmer troma stovkami divákov nastúpili výbery oboch krajín do odvety po utorkovej remíze 1:1 v Nivnici, kde Česi viedli gólom Karabca z 54. min, ale v 58. min vyrovnal Jambor.

Úvod patril hosťom vedeným bývalým hráčom Slavie Praha Radkom Bejblom, ale najväčšiu smolu mal Obadal, ktorého strela sa odrazila od žrde. Po štvrťhodine hry sa do šance dostali aj Slováci, ktorých viedol Branislav Fodrek, no po skrumáži sa netešili z gólu a o niekoľko minút v tutovke zaváhal Ferleťák. Po polhodine hry ušiel domácej obrane Obadal, no Baláž reflexívne nohou zabránil istému gólu. V závere polčasu Česi pritlačili a po chybách a slabom dôraze v posledných sekundách si po centri od rohovej zástavky Baláž siahol na nie príliš silnú Daněkovu strelu, ale lopta skončila v sieti – 0:1. V druhom polčase sa Slováci viac snažili, no do vyloženej šance sa nedostali. Strelecké pokusy boli nepresné a hostia sa s prehľadom ubránili. Po priamom kope hlavičkoval Vitík vedľa a keď v závere centrovaná lopta prekvapila osamoteného Kušníra, ktorý nedokázal zakončiť, Česi sa tešili z výhry.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: V Beluši sa súboj s DAC rozhodol po prestávke + bohaté foto



Gól: 45. Daněk.

Rozhodovali: Cabaj – Hrenák, D. Jančekv.

SLOVENSKO U 16: Baláž – Halabrín (46. Kopásek), Kóša (34. Mazanovský), Hečko, Kukuč (61. Mičák), Kováč (75. Veliký), Šnajder, Kušnír, Kaňuch (61. Kotlár), Jambor (46. Tomík), Ferleťák (46. Demitra).

ČESKO U 16: Četverík – Burgo, Endl (46. Vojtíšek), Vitík, Šimoník, Zentrich, Daněk (60. Guzík), Obadal (60. Uriča), Šimeček (71. Vecheta), Karabec (60. Drozd), Seehof (75. Kudela).