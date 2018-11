Rarita: V Malých Ledniciach má takmer tretina voličov rovnaké priezvisko

V dedinke na hranici Trenčianskeho a Žilinského kraja sa na prvých voličov čakať nemuselo.

10. nov 2018 o 12:37 Jozef Šprocha

MALÉ LEDNICE. Sotva volebná komisia odomkla volebnú miestnosť v kultúrnom dome, už mali prvých. „Spoločne odvolili manželia Stanislava Janka Záhorňackí. Čakáme slušnú účasť, pretože o post starostu sa uchádzajú traja kandidáti a dvanásť kandidátov je na sedem poslaneckých miest,“ povedala Mária Kajabová, vedúca volebnej komisie, ktorá mala vylúčené ženské zloženie. K príjemnej atmosfére vo volebnej miestnosti prispeli aj vlastnoručne napečené koláčiky.

Kým prišli ďalší voliči, dozvedeli sme sa, že zo 432 oprávnených voličov až 120 má rovnaké priezvisko – Lednický.

Pán Ján, ktorý prišiel ako tretí v poradí prezradil, že voliť chodí pravidelne a považuje to nielen za povinnosť, ale aj česť. „Od novozvolených ľudí očakávam, aby sa robilo viac akcií pre deti, aj keď zatiaľ vlastné nemám. Potešilo by ma viacero kultúrnych akcií a trocha lepšia informovanosť o nich. Dúfam, že to bude lepšie,“ dodal.

Veselá pani Kardošová sa pochválila, že chodí voliť pravidelne a želá si, aby nový starosta a poslanci boli najmä dobrí a robili pre ľudí. Aj ona bola za väčší počet kultúrnych akcií.

Za mužskú časť sa vyjadril pán Štefan, ktorému chýba futbal, ktorý sa v dedine nehrá už druhú sezónu. „Je tu toho viac, čo potrebujeme. Okrem športu aj kultúra, úpravy najmä vnútri by potrebovala aj naša kaplnka. Problémom je aj slabší internet, ktorý je pomalý a privítali by to najmä mladí.

Aj keď pekné počasie využívali ľudia na práce okolo domu, v záhrade či na stavbách, volebná komisia mala stále prácu. „O 12. h odvolilo 72 ľudí, o prenosnú volebnú schránku nepožiadal nik,“ doplnila Mária Kajabová.