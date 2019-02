Niektoré autobusy prestanú jazdiť celkom, mestu chýba zmluva s dopravcom

Riziká

Riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Rastislav Cenký upozorňuje na riziká, ktoré môže priniesť takáto redukcia. „Pri výrazných znižovaniach výkonov vo verejnom záujme by sme mali byť veľmi opatrní, pretože obmedzená ponuka môže spôsobiť aj zníženie dopytu zo strany cestujúcich, ktorí prestúpia do áut.“ Takýmto spôsobom by mohlo mesto údajne zredukovať neopatrne verejnú osobnú dopravu až na nulu.

A aby sa zabránilo nárastu dopravy autami, nedá sa celkom úspešne realizovať ani využívanie bicyklov vo väčšom, lebo v meste nie sú takmer žiadne dopravné ťahy pre cyklodopravu.