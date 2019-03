Kauzy a prešľapy musia skončiť, aby ľudia neodchádzali. Aj to je odkaz prezidentovi

Očakávania ľudí od nového prezidenta sú rôzne. V jednom sa však zhodnú. Politici sú podľa nich odtrhnutí od skutočných problémov.

30. mar 2019 o 11:54 Bernadetta Pitoňáková

Na Slovensku je príliš veľa prešľapov a káuz politikov. Toto by malo skončiť. Aj to si priali voliči. (Zdroj: Bernadetta Pitoňáková)

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Sídlisko nad mestom vystupovalo v čase otvorenia volebných miestností ešte len z hmly. Ukazoval sa krásny deň. Do volebných miestností prichádzali obyvatelia najmladšieho sídliska s rôznymi očakávaniami a už skoro ráno.

Málo záujmu o skutočné problémy

Prví voliči prišli už krátko po siedmej ráno. „Máme ešte povinnosti, ideme na chalupu,“ prezradil Ľuboš Slamka. Vybral sa aj s manželkou a synom. Ľuboš verí, že nový prezident bude viac myslieť na obyčajných ľudí, na ich bežné problémy. „Politici sa medzi sebou vadia a to čo majú naozaj riešiť, ide bokom,“ vysvetľuje.

Pavel Maslan išiel v deň volieb ešte do práce, tak prišiel voliť dopoludnia. „Verím, že nový prezident bude smerovať krajinu k lepšiemu. Sledujete správy a počúvate na Slovensku o samých kauzách, prešľapoch, korupčných škandáloch politikov. Ľudia to zle vnímajú. Hlavne mladí. Radšej odchádzajú do zahraničia,“ hovorí mladý muž s tým, že toto by sa malo zastaviť, mali by získať dôveru v svoju krajinu.

Ako by sa mala správať hlava štátu?

Štefan, starší muž, chodí na voľby vždy okolo siedmej. Teraz musel ísť ešte do zamestnania. „Nám stavbárom už začala sezóna,“ dodal s tým, že prezident je hlavou štátu a podľa toho by sa mal aj správať. „Nemal by hovoriť, že žijeme v mafiánskom štáte,“ dodal.

Pavla Lovíška vyhnalo pekné počasie k voľbám skoro ráno. „Povinnosť mám za sebou, treba využiť pekné počasie. Idem na záhradku,“ vysvetlil. Od nového prezidenta očakáva, že bude vlastencom. „Aby hájil záujmy slovenských občanov a robil mierovú politiku,“ dodal.

Aby si z neho nerobili žarty

Barboru Hendrychovú a jej manžela čakala v deň volieb ešte cesta do Bratislavy. Stihla prísť odvoliť. „Treba zabojovať za Slovensko, tak som tu,“ povedala. Od nového prezidenta očakáva, že bude počúvať ľudí, čo hovoria, čo si prajú. „Nechceme už rozbroje. Nech sa bojuje za morálne a kresťanské hodnoty,“ prezradila mladá žena.

Manžela má z Čiech, na voľby prišiel s ňou. „Dúfam, že Slováci si zvolia niekoho, s kým budú spokojní. Priznám sa, že ja nie som stotožnený s tým, čo je u nás,“ dodal. Ľudia by mali ísť voliť prezidenta, je to podľa neho dôležitá funkcia. „Reprezentuje krajinu navonok. Je dôležité, ako sa na vás budú pozerať v iných krajinách,. Mám veľa priateľov v zahraničí a z toho nášho v Čechách si dosť robia žarty. Nemám z toho vždy dobrý pocit,“ dodáva Jakub Hendrych.