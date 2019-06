Z tria šikovných bratov Burdejovcov ostal už len jeden

Futbalový klub Slovan Bolešov oslávi v tomto roku storočnicu.

14. jún 2019 o 21:11 Jozef Šprocha

Futbalový klub Slovan Bolešov oslávi v tomto roku storočnicu. Medzi najznámejších hráčov patrili aj bratia Jozef, Pavol a Igor Burdejovci. S najmladším Igorom sme zaspomínali na ich hráčskú kariéru.

„Najstarší Jozef (*1959) bol z nás najtalentovanejší. Klasický špílmacher, dokázal vďaka kopacej technike veľmi dobre zahrávať trestné kopy a dával veľa gólov, aj keď iba v oblastných súťažiach. V sezóne 1984/1985 sa postaral o tretinu bolešovských gólov a s jedenástimi zásahmi bol najlepším strelcom Slovana. Škoda, že svoj talent nemohol rozvinúť ešte viac, veľa času venoval práci aj v zahraničí. Osud ho neskôr zavial až do ďalekého Mexika, kde sa oženil, mal tri deti, no ani jedno sa nedalo na futbalovú dráhu. Jozef vo futbalovej kariére už nepokračoval. Bohužiaľ, už sú to dva roky, čo nie je medzi nami,“ spomína najmladší brat.

Igor Burdej. (zdroj: ARCHÍV KLUBU)

Najďalej to v kariére dotiahol stredný Pavol (*1960). „Podobne ako Jozef a neskôr aj ja sme začínali v žiackom družstve v Dubnici, pretože v tých časoch v Bolešove žiacky tím nebol.