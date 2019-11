Čo nevedel ani minister, majú vedieť v školách desaťročné deti

V Považskej Bystrici bola prvá regionálna konferencia učiteľov Považia.

1. nov 2019 o 6:55 Bernadetta Pitoňáková

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Viete o koľko kilometrov je Zem bližšie k Slnku z perihélia ako z afélia? Vôbec nerozumiete, čo sa pýtame? Nevadí. Nevedel to ani bývalý minister školstva. Ide pritom otázku pre desaťročné deti z učebníc, ktoré boli oficiálne schválené.

Podobných zlomyseľností je v nich viac. Aj toto sa rozoberalo na konferencii učiteľov.

Podujatie a jeho zámer

V Považskej Bystrici sa konala regionálna konferencia učiteľov zo Slovenska. Išlo pravdepodobne o prvú akcia svojho druhu v meste a jeho okolí.

Podujatia sa zúčastnilo 51 učiteľov, ktorí sa registrovali. Niektorí prišli až z Trenčína či od Nového Mesta. Počtom účastníkov mali silné zastúpenie základné školy z Brvnišťa, Považskej Teplej, Stredná zdravotnícka škola a Základná škola sv. Augustína v Považskej Bystrici.

„Hlavnou myšlienkou bolo vytvoriť priestor pre aktívnych učiteľov regiónu, ktorí chcú rozvíjať svoje učiteľské a osobnostné zručnosti a dobiť pozitívnu motiváciu. Cieľom bolo tiež, aby vznikla príležitosť na vzájomné spoznávanie, dialóg,“ povedal organizátor Jozef Šujak. V programe prednášali zaujímaví hostia zo Slovenska ako Juraj Hipš či Marie Stracenská, ale konferencia ukázala, že kvalitných ľudí v školstve je veľa aj v regióne.

Taká otázka tam nemôže byť

Juraj Hipš, zakladateľ Komenského inštitútu a neziskovej organizácie Živica, hovoril o tom, čo je dôležité v súčasnosti učiť žiakov a ako to robiť zmysluplne. Doslova radil, ako neuviesť na hodine chudáka žiaka do bdelej kómy. Svojou prednáškou konferenciu otváral. O koľko kilometrov je Zem bližšie k Slnku z perihélia ako z afélia? Túto otázku položil učiteľom hneď na začiatku. Odpovedať nevedel najprv nikto, potom padla jedna odpoveď, no nesprávna.

„Niekto ma stále presviedča, že toto predsa nemôže byť ako otázka v učebnici pre základné školy. Ja tú učebnicu mám, má aj doložku ministerstva školstva a je spred štyroch rokov,“ pripomenul Hipš. S úsmevom pritom pozrel na kolegyňu a poznamenal, že Simi to gúgli, čo nie je veľmi správne. Veď ako v škole, mobily máme zavreté, aby nás to nerozptyľovalo.

Hipš vysvetlil, že reálne nevedel zatiaľ to číslo nikto, a to skúšal aj ľudí, ktorí skončili Oxford.

„Skúšal som to aj bývalého ministra školstva Juraja Draxlera, ktorý sa hnevá, aby sme o tom nehovorili, ale žiaľ, nevedel to. Kládol som túto otázku hádam aj tisíc ľuďom, nikto odpoveď nevedel a žijú všetci bez toho doteraz celkom šťastne,“ poznamenal Hipš. Odpoveď je 5 miliónov 1055 kilometrov.

Na prednáške boli všetko dospelí ľudia a náš vzdelávací systém požaduje odpoveď od 10-ročných detí. Takýchto zákerných vecí nájdeme v rôznych učebniciach zo základných škôl mnoho. Hipš sa pozastavil aj nad tým, že deti musia vedieť definíciu piesne, ktorá je v učebnici v rámiku a čo je v rámiku, sa neobchádza.

Keď sa ju vraj naučia, stratia určite aj chuť spievať. Hovoril potom s učiteľmi o tom, čo je podstatné a čo nie a ako správne a čo učiť.

Ostatné prednášky

Zaujímavé boli aj prednášky ľudí z regiónu. Lektorkou workshopu na tému, ako sa vyhnúť vyhoreniu, bola špeciálna pedagogička Katarína Tomanová a psychologička Monika Urdáková z Centra zase učiteľom prednášala o žiakoch so špeciálnymi výchovno-vzdelávací-mi potrebami.

Marie Stracenská prezentovala množstvo praktických tipov, ako môžu učitelia efektívne komunikovať s médiami, ako prezentovať školu zaujímavým obsahom a v rámci workshopu prezentovala hru s témou kritického myslenia a prístupu k médiám.

Jeden z interaktívnych workshopov s témou zážitkovej chémie lektorovala s kamarátkou ďalšia absolventka Komenského inštitútu Janka Cibulková.

Organizátorom bol absolvent Komenského inštitútu (KI) Jozef Šujak, učiteľ na Gymnáziu v Považskej Bystrici. Akcia bola financovaná z regionálneho grantu KI, ktorý založila nezisková organizácia Živica.

„Veľmi milo ma prekvapil taký vysoký počet učiteľov, ktorí majú úprimný záujem na sebe pracovať v čase voľna a popri iných povinnostiach byť štyri hodiny do pol ôsmej večer aktívnymi účastníkmi programu. Som rád, že sa podarilo nájsť zdroje a priestory na dôstojné a podnetmi bohaté stretnutie ľudí, ktorí to nevzdávajú ani v ťažkých podmienkach tejto profesie,“ zhodnotil akciu Jozef Šujak.

Reakcie

Anna Betáková z Piaristického gymnázia v Trenčíne očakávala zaujímavý obsah a nebola sklamaná. Tiež, že stretne ľudí rovnakej krvnej skupiny. „Som učiteľ na strednej škole a musím sa pohybovať v určitých mantineloch. Určite ma však zaujala psychologická rovina, o ktorej sa hovorilo, motivácia na hodine a správna, uvoľnená komunikácia so žiakmi,“ prezradila Anna Betáková.



O tom, ako predísť vyhoreniu a ako s ním bojovať, ak príde, sa prišla od iných kolegov poučiť Viktória Veselovská, učiteľka z Považskej Bystrice.

Matematikár a telocvikár Dušan Novák zo Základnej školy Považská Teplá sa stotožnil s tým, že deti sa učia veľa memorovať, tlačíme do nich príliš množstvo encyklopedických vedomostí a podstata uniká.

„Vyučovacie hodiny sú stále dosť zviazané, všetko je presne dané. Inak sa dá robiť v rámci projektových hodín, ale tých je len niekoľko. Určite by to chcelo zmenu, dá sa totiž učiť aj iným spôsobom,“ myslí si mladý učiteľ, ktorý sa rád prišiel inšpirovať.

Plány

Do budúcna plánuje Jozef Šujak organizovať pravidelné stretnutia pedagógov formou interaktívnych workshopov, prednášok, besied, výmeny príkladov dobrej praxe. Verí, že to môže byť jeden z faktorov, ktoré prispejú k zlepšeniu vzdelávania v regióne a spolupráci učiteľov, ktorým napriek ťažkej situácii v rezorte ide o dobro ich žiakov, ktorí sú budúcnosťou tejto krajiny a kvality života v nej.

Spoluorganizátorom podujatia pre učiteľov bolo občianske združenie Cooltajner.