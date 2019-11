Medzi tisíckami unikátnych záberov z celého sveta je aj jeden zo Slovenska

Záber Motla bol ocenený v celosvetovej súťaži.

21. nov 2019 o 9:01 Bernadetta Pitoňáková

PLEVNÍK-DRIENOVÉ . Väčšina mladých ľudí má svoje hviezdy, ktoré obdivuje. Hercov, spevákov, športovcov. Aj pätnásťročný Matúš Motlo má v hľadáčiku svojho záujmu hneď niekoľko hviezd, ktoré dokonca fotografuje. A robí to veľmi dobre. Prišlo preto aj vynikajúce ocenenie z celosvetovej súťaže vo Veľkej Británii.

Ocenenie

Hviezdy, ktoré mladý študent Matúš Motlo pozoruje a fotografuje, však nie sú z tohto sveta. Ide o objekty nadpozemské, ktoré pozoruje na oblohe.

A nie sú to, samozrejme, len hviezdy, ale aj iné nebeské telesá. V tomto roku získal druhé miesto v kategórii mladých fotografov do 16 rokov v súťaži Astronomický fotograf roka (Insight Astronomy Photographer of the Year). Ide o najväčšiu celosvetovú súťaž Kráľovského observatória v Greenwich vo Veľkej Británii. Každý rok predstavuje fotografie nočnej oblohy a vesmíru od svetovej komunity astrofotografov.

O súťaži a slová kurátorky umenia v Royal Museums Greenwich O zábere slnečných škvŕn Matúša Motla sa vyjadrila Melanie Vandenbrouck, kurátorka umenia v Royal Museums Greenwich. „Detaily našej hviezdy sú len veľmi ťažko postihnuteľné a tento mladý fotograf musel súperiť s neskutočne ostrými slnečnými stíhačmi. Obrázok ukazuje veľkú koncentráciu detailov, textúry a ostro definovaných slnečných škvŕn.“ Vo Veľkej Británii malo Slovensko vďaka mladému astrofotografovi z Plevníka_Drienpvého na 11. ročníku súťaže, ktorú organizuje Royal Observatory Greenwich v spolupráci s Insight Investment a BBC Sky, dôstojné zastúpenie. Predložených bolo rekordných 4 600 záznamov z 90 krajín. Zobrazenie fotografií mohli sledovať od 13. septembra aj návštevníci Národného námorného múzea v Londýne.

Jupiter, neskôr zatmenie Slnka

Vesmír fascinoval Matúša, už keď bol malé dieťa. Obracal svoju hlavu často k oblohe a určite kládol rodičom aj ťažké, všetečné detské otázky. Jeho záujem si všimla tiež učiteľka v materskej škole, ktorej manžel sa venuje astronómii a zobral zvedavého škôlkara do hvezdárne, kde pozoroval Jupiter. „Bolo krásne, čo som tam vtedy videl,“ spomína si Matúš.

Na nejaký čas však prišlo obdobie, keď sa zaujímal aj o niečo iné. „Bavili ho aj dinosaury, kamene, zvieratá. Vždy mal rád knihy, časopisy, v počítači tiež stále niečo hľadá,“ hovorí mamina Edita Motlová. Chodiť von s deťmi či robiť nejaký šport, to vraj vôbec nebolo a nie je pre jej syna. S vrstovníkmi sa asi trochu aj nudil.

„S dospelými ľuďmi si viac rozumie,“ konštatuje.

K astronómii sa Matúš naplno vrátil, keď pozoroval pred piatimi rokmi čiastočné zatmenie Slnka, ktoré bolo pozorovateľné aj na Slovensku. A to s obrovským zápalom, nočnú oblohu odvtedy pozoruje veľmi často.