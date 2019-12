Nedeľa u nich vždy patrila deťom

So súťažou o dvadsať eur sme pokračovali neďaleko Púchova.

12. dec 2019 o 8:50 Peter Hudák

STREŽENICE. Súťaž o dvadsať eur nás zaviedla na krok od Púchova. Tam, kde končí mesto, začínajú Streženice. Navštívili sme prvý rodinný dom a mali sme šťastie. Bývajú v ňom tri generácie a náš týždenník kupujú pravidelne každý utorok.

„To sú naše putovné noviny. Najskôr si ich prezrú rodičia a potom nám ich posunú, aby sme si i my prečítali,“ povedala domáca pani Martina Drábiková.

Súvisiaci článok Ochotníci z Púchova rozohrali bláznivý kabaret Čítajte

Herečka

Usadili sme sa pri kávičke a spoločne s dcérkou Klárou sme v trojici začali rozhovor.

Dôchodcovia v dome čítajú noviny ráno, strednej generácii sa ujdú večer, keď manželia prídu z práce. Martina hovorí, že jej mama číta všetko rad-radom a hore ich posunie už s vylúštenými krížovkami.

„Najskôr si prezriem obrázky, pozriem sa, či je tam niekto známy, prečítam si, čo je tam o ňom a potom už čítam do detailov všetko. Mám rada tie stĺpčeky, čo sú z regiónu. Keď je niečo o divadle, tak to preštuduje aj dcérka,“ konštatuje Martina. Kultúra je jej obľúbenou témou. Od deviatich rokov sa venuje ochotníckemu divadlu. Naposledy hrala v komédii Mister Dolar s púchovským divadelným súborom Makyta. „Začínam tridsiatu štvrtú divadelnú sezónu,“ doplnila. Ochotnícke divadlo učarovalo aj dcéram. Mladšia, Klára, účinkuje v púchovskom Ochotníčku, ktorý navštevovala aj staršia Katarína. Tá je dnes na strednej škole v Nitre a hoci už nehráva, na javisku sa objavuje ako úspešná moderátorka.

Vôňa novín a kníh

Mladšia generácia hľadá informácie viac na internete ako v novinách, zaujíma nás, prečo sú v ich dome stále také obľúbené. „Mám rada vôňu novín a časopisov. Je to ako s knihou. Je iné si ju držať v rukách, listovať si stránky, cítiť tú vôňu a môžeš sa k nej kedykoľvek vrátiť. Človek nemusí mať pripojenie. Som z generácie, ktorá si robí poznámky perom na papier, nie pripomienky do mobilu,“ povedala Martina. Dodala, že rovnako rada číta knihy aj jej sedemnásťročná dcéra Katka. Mladšiu Kláru v novinách okrem kultúry zaujíma najviac sudoku. Lúšti ho s babkou. Mama Martina hovorí, že v novinách by privítala viac správ z Púchova. Hoci je Streženičankou a považuje sa za lokálpa-triotku, od malička je viac spätá s mestom, kam chodila do školy a divadla. „Aj tu máme číslo domu jedna. Je to viac Púchov ako Streženice. Za našimi tujami je už mesto,“ povedala. Tvrdí o sebe, že je viac kaviarničkový typ, no keď príde reč na koníčky, dozvieme sa, že rada pracuje v záhrade.