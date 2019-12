Považskobystrickí hokejisti prekvapili na Záhorí

Sumár 26. kola Slovenskej hokejovej ligy.

12. dec 2019 o 8:50 Jozef Šprocha

Brankár panterov Mário Lamper vygumoval skalických strelcov.

Žilina - Dubnica 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Úvod patril domácim, no ich strelám chýbala presnosť. Hostia zvýšili aktivitu, no Mikoláš bol pozorný. Ondruš nastrelil žrď dubnickej brány, ale v 14. min v presilovke tečoval Zahradník Nádašdiho strelu – 1:0. Vyrovnať mohol J. Matejka, ale obrancovia stihli poslať puk do bezpečia. Úspešný nebol v 18. min nekrytý Jakubík, ktorého vychytal Mikoláš. Druhú tretinu začali Žilinčania výborne a už po 19 sekundách Síkela tečoval Suránovu strelu – 2:0. V 28. min po Hegyiho prihrávke Jakúbek po peknom blafáku parádne zavesil puk pod hornú žŕdku – 2:1. V 36. min L. Dubeň zvýšil na 3:1, keď predtým zahodil šancu Kokavec. V úvode tretej časti sa Dubničanom nepodarilo znížiť, naopak, v 47. min Síkela trafil žrď a Markovič doklepol puk do prázdnej brány – 4:1. Hostia pridali, Mikoláš niekoľko striel kryl, ale v 54. min ho prekonal J. Matejka – 4:2. Domáci Macek s Ondrušom šance nevyužili, ale neuspeli ani Dubničania po veľkej skrumáži. Dve minúty pred koncom hostia odvolali brankára, no gól nedali a 17 sekúnd pred koncom L. Dubeň trafil ich prázdnu bránu – 5:2.

Góly: 36. a 60. L. Dubeň, 14. Zahradník, 21. Síkela, 47. Markovič – 28. Jakúbek, 54. J. Matejka.

Žilina: Mikoláš – Surán, L. Dubeň, Nádašdi, Turian, Patlevič, Coma, Housa, Dubina – Síkela, Húževka, Markovič, Kokavec, Ondruš, Rehák, Macek, Prašil, Zahradník, Magdolen, Valášek, Pjaták.

Dubnica: Lakosil – Homer, Švec, Hefka, Trška, Košecký, Chatrnúch Fančovič, Dúžek – J. Matejka, Ďuriš, Kristín, Šedivý, Hegyi, Jakúbek, Hudák, Kanaet, Klimenta, Lantoš, Jakubík, Bodnár.

Skalica - Pov. Bystrica 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Hostia dali rýchly gól v 7. min Nahálkom, ale potom Záhoráci nedokázali z viacerých pokusov prekonať výborného Lampera. Oba tímy nevyužili po jednej presilovke a spokojnejší do kabín išli hostia. V druhej časti Skalica nevyužila dve presilovky, a hoci mala viac streleckých pokusov, stav sa nezmenil. V 42. min po Drevenákovej prihrávke zvýšil Jakubec na 0:2. Panteri vedenie udržiavali zodpovednou a v bráne stál neprekonateľný Lamper. Záhoráci ho neprekonali ani v ďalších presilovkách a ani jeden zo 42 pokusov neskončil v sieti Pov. Bystrice. V 59. min po Ligasovej prihrávke zavŕšil prekvapenie kola tretím gólom Drevenák – 0:3.

Góly: 7. Nahálka, 42. Jakubec, 59. Drevenák.

Skalica: Trutt – Horváth, Škápik, Mikéska, Janík, Hohl, Hílek, Moritz, Melicher – Okoličány, Šmída, Štumpf,Trnka, Jaša, Mikula, D. Trenčan, Pulščák, P. Kotzman, Nemec, Ivičič, Koziot.

Pov. Bystrica: Lamper - Augustín, Nahálka, Šefčík, L. Ďurkech, Knudsen, Niník, A. Zlocha, M. Dolinajec – Urbánek, J. Zlocha, Cíger, Jakubec, Drevenák, P. Ligas, Rodionov, Dmitriev, Švantner, Mokrohajský, Krieger, Turan.

26. kolo: Trnava - Sp. N. Ves 2:1 (0:0, 1:1, 1:0), Martin - Bratislava Capitals 4:3 (3:1, 0:0, 1:2), Levice – Topoľčany 3:4 sn (0:3, 2:0, 1:0 – 0:0, 0:1).

1. Topoľčany 27 17 7 3 99:62 64

2. Capitals BA 27 18 5 4 141:68 60

3. Martin 27 15 6 6 112:75 56

4. Dubnica 27 13 4 10 92:91 46

5. Skalica 27 12 4 11 99:79 42

6. Sp. N. Ves 27 11 4 12 92:94 39

7. Žilina 27 11 2 14 74:85 36

8. Levice 27 10 3 14 90:108 33

9. Pov. Bystrica 27 6 4 17 70:112 24

10. Trnava 27 5 2 20 79:137 17

SR U 18 10 1 0 9 16:53 3