K vlne solidarity s Prešovom sa pridávajú aj niektoré mestá na Považí

Na sociálnych siaťach sa diskutovalo aj o zrušení ohňostroja a príspevku pre prešovskú samosprávu.

14. dec 2019 o 8:00 Bernadetta Pitoňáková

POVAŽIE. K vlne solidarity, ktorá vznikla na Slovensku, po nešťastných udalostiach v Prešove sa pripojili aj niektoré samosprávy na Považí. „Najmä mestá a obce sa snažia pomôcť aj finančne. Bratislava sa rozhodla pomôcť 20-tisícami eur a prezidentská kancelária piatimi. Náš príspevok je tritisíc eur,“ povedal po zasadnutí zastupiteľstva, kde sa o príspevku Prešovu hovorilo, primátor Považskej Bystrice Karol Janas. Poslanci sa streli vo štvrtok 12. decembra. Janas ešte dodal, že v prvej fáze to bola spomínaná čiastka a uvidí sa, či to bude ešte viac. Mesto si to podľa neho môže zatiaľ dovoliť.

Na sociálnych sieťach sa dosť diskutovalo o tom, že by mesto malo zrušiť silvestrovský ohňostroj a finančné prostriedky by malo dať na pomoc Prešovu. „Naše mesto si môže dovoliť túto finančnú pomoc bez toho, aby rušilo niečo v rozpočte. Ohňostroj je navyše objednaný a museli by sme ho aj tak zaplatiť. Rušenie by preto asi nebolo efektívne,“ vysvetlil s tým, že zaregistroval aktivitu časti obyvateľov mesta, ktorá je proti ohňostroju. Prisľúbil verejnú diskusiu o tom, či sa má robiť alebo nie.

Do pomoci sa zapája aj mesto Púchov. „Výbuch plynu v Prešove s obeťami na životoch bola informácia, ktorú určite nik z nás nechcel zvlášť v období Adventu počuť. Na môj podnet bola spustená finančná zbierka, do ktorej sa zapájajú poslanci zastupiteľstva, konatelia mestských spoločností, vedúci oddelení mestského úradu i vedenie mesta. Chceme vyzbierať minimálne toľko, koľko bude mesto stáť novoročný ohňostroj, teda 850 eur, ale už teraz vieme, že suma bude vyššia a táto bude poukázaná na transparentný účet mesta Prešov,“ povedala Katarína Heneková, primátorka Púchova. Dodala ešte, že na Prešovčanov si spomenú aj pri vítaní nového roka. „Toto podujatie sme od začiatku koncipovali ako nízkonákladové so skráteným ohňostrojom a minútou ticha.“

Dubnica nad Váhom, Ilava, Nová Dubnica zatiaľ na zbierku Prešovu neprispeli. Dubnická samospráva však o tom uvažuje. V Ilave chceli aspoň informovať ľudí o možnosti poslať príspevok. „Informáciu sme zverejnili na našej stránke, aj číslo účtu, aby sme podporili Prešov aspoň takto a aby naši obyvatelia vedeli, kde majú poslať podporu, ak sa pre ňu individuálne rozhodnú,“ povedal Viktor Wiedermann, primátor Ilavy.