Drevenák dosiahol hetrik,v Dubnici nedohrali dvaja hráči

Sumár 27. kola Slovenskej hokejovej ligy.

14. dec 2019 o 15:51 Jozef Šprocha

Považská Bystrica rozhodla v poslednej desaťminútovke, Dubnici jeden gól nestačil.

Dubnica - Martin 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

V prvej tretine boli iniciatívnejší hostia, no dlho sa nedokázali strelecky presadiť. Vyšlo im to až v prvej presilovke, keď v 17. min skóroval Rudzan a o minútu zvýšil Jurášek na 0:2. V druhej tretine sa hrala vyrovnala, no na gól sa čakalo až do 38. min, kedy domácich potešil Kristín po Hudákovej prihrávke – 1:2. V záverečnej časti snaha Dubnice nebola úspešná ani v presilovke, naopak, v početnej prevahe dal tretí gól hostí v 54. min Tabaček – 1:3. V nervóznom závere bol do konca zápasu vylúčený najprv hosťujúci Poliaček a o polminútu ho za napádanie rozhodcov nasledoval aj domáci Jakúbek.

Góly: 38. Kristín - 17. Rudzan, 18. Jurášek, 54. Tabaček.

Dubnica: Lakosil – Homer, Švec, Hefka, Trška, Košecký, Chatrnúch, Fančovič, Dúžek – Hudák, Hegyi, Kristín, Klimenta, Nemček, Jakúbek, J. Matejka, Ďuriš, Jakubík, Šedivý, Lantoš, Prna.

Pov. Bystrica - Trnava 6:2 (0:1, 2:0, 4:1)

Domácim sa v prvej tretine hra nedarila a nevedeli sa proti Trnave presadiť. Hostia sa ubránili dvom presilovkám a v 15. min viedli po góle Marguša 0:1. Panteri sa po prestávke zlepšili a v 23. min Turan po Dmitrievovej prihrávke vyrovnal. Po nevyužitej presilovke 5:3 sa Bystričania presadili až v 39. min, kedy po akcii M. Dolinajca dal druhý gól Drevenák. V 46. min pri hre 4:4 vyrovnal Lindeman a začínalo sa odznova. V 52. min si Drevenák zopakovla spolupráca s M. Dolinajcom – 3:2. Hostia v presilovke nevyrovnali a v 56. min inkasovali štvrtý gól od J. Zlochu. Ten istý hráč mieril presne aj o minútu – 5:2 a sedem sekúnd pred koncom skompletizoval Drevenák hetrik – 6:2.

Góly: 39., 51. a 60. Drevenák, 56. a 57. J. Zlocha, 23. Turan - 15. Marguš, 46. Lindeman.

Pov. Bystrica: Lamper – Augustín, Nahálka, Šefčík, L. Ďurkech, Knudsen, Niník, A. Zlocha, M. Dolinajec – Urbánek, J. Zlocha, Cíger, P. Ligas, Jakubec, Drevenák, Rodionov, Dmitriev Švantner, Turan, Krieger, Mokrohajský.

27. kolo: Topoľčany – Žilina 3:2 sn (2:0, 0:0, 0:2 – 0:0, 1:0), Sp. N. Ves – Levice 3:4 pp (3:1, 0:2, 0:0 – 0:1), Skalica - Bratislava Capitals 0:3 (0:2, 0:0, 0:1).

1. Topoľčany 28 17 8 3 102:64 66

2. Capitals BA 28 19 5 4 144:68 63

3. Martin 28 16 6 6 115:76 59

4. Dubnica 28 13 4 11 93:94 46

5. Skalica 28 12 4 12 99:82 42

6. Sp. N. Ves 28 11 5 12 95:98 40

7. Žilina 28 11 3 14 76:88 37

8. Levice 28 10 4 14 94:111 35

9. Pov. Bystrica 28 7 4 17 76:118 27

10. Trnava 28 5 2 21 81:143 17

SR U 18 10 1 0 9 16:53 3