Noblesa, veselosť, sny. Aj to je ozdoba Vianoc. Naši predkovia s ňou čarovali

Vianočný stromček tiež podlieha módnym prendom. Čo sa s náím robilo v minulosti?

19. dec 2019 o 9:28 Bernadetta Pitoňáková

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Aj výzdoba vianočných stromčekov podlieha určitým trendom a štýlom. Stromček aj v minulosti plnil hlavne estetickú funkciu, naši predkovia sa však snažili prostredníctvom rôznych magických úkonov preniesť niečo zo štedrosti Vianoc aj do úrody v nasledujúcom roku.

Aj stromčeky majú svoj aktuálny štýl

Dizajnéri prišli aj tieto Vianoce pri výzdobe stromčekov s viacerými štýlmi. Jeden z nich je dotyk prírody. „Na vianočných stromčekoch je použitých množstvo postavičiek lesných zvierat, ako veverice, líšky, sovy a iné, prípadne ozdoby z dreva,“ vysvetľuje floristka Silvia Pavúrová.

Pri štýle merry berry na stromčeku dominuje zase farba bobuľovín. Ladený je od červena cez bordovú až do slivkovo modrej, čo pôsobí veľmi elegantne. „Dosť sa používa zamat, ktorý dodáva takto vyzdobenému symbolu Vianoc ešte viac noblesy,“ dodáva Silvia Pavúrová. Pridať môžeme aj ozdoby v jemne ružových odtieňoch.

Nesmie, samozrejme, chýbať ani štýl určený pre rodiny s deťmi. Ide o krásne farebné Vianoce, plné fantázie a detských túžob.

„Nemôže však ísť o miešaninu všetkého možného. Evokovať sa má kúzlo starých čias, lebo asi všetci ľudia si radi zaspomínajú na detstvo,“ opisuje floristka. Na stromčeku sa pri takomto štýle objaví veľa rozprávkových postavičiek – luskáčikov, baletiek, figúrok z rozprávky Snehová kráľovná.

Iný je štýl nežný, romantický. „Ten je veľmi populárny počas celého roka. Ide o kombináciu bledučko ružovej farby s bielou, pridáva sa dokonca aj jemne zlatá. Na stromčeku nechýbajú krehké ženské postavičky, zrkadielka, ruže. Niektoré ozdoby sú zasnežené alebo dozdobené vtáčími pierkami. Všetko pôsobí zasnene, krehko. Väčšina postavičiek zvieracích či ľudských má korunku, objavuje sa dokonca ako prvok aj na guľkách.“

Pri joyfull štýle dominuje zase biela farba. „Vetvičky sú plné cencúľov, vločiek, postavičiek ľadových medveďov, narazíte však aj na mušle či iné predmety z podmorského sveta. Pri umelom stromčeku sú vetvičky upravené, aby vyzerali ako zasnežené. „Ja však preferujem živé stromčeky,“ hovorí floristka.

Pôvod

Vianočný stromček je dôležitým atribútom Vianoc. Patrí medzi takzvanú obradovú zeleň. Svoj pôvod má vianočný stromček v dávnej minulosti. „Prinesený bol z germánskej kultúry, z nemeckých a rakúskych krajín. Tam bolo zvykom, že významní ľudia, cechoví majstri alebo známi remeselníci, mali dom ozdobený počas sviatkov vianočným stromčekom. Bol menší a umiestňovali ho nad hlavným vchodom do domu,“ hovorí o pôvode etnologička Petronela Rágulová. Neskôr ho začali dávať dovnútra. Koncom 18. a začiatkom 19. storočia mimo Slovenska, u nás až v 20. storočí, sa zvyk vyrezať na sviatky stromček, doniesť ho domov a vyzdobiť stáva bežným javom.

Trochu s ním čarovali

V mestách plnil stromček skôr estetickú funkciu. „Na dedinách to bolo inak. Stromček mal aj prosperitnú funkciu. Ľudia kúsok stromčeka zapichávali do hnoja, dávali ho do zeme či osiva, aby magicky preniesli zo štedrosti Vianoc aj do úrody v danom roku,“ hovorí Rágulová s tým, že svoju funkciu plnil tak aj po odzdobení, keď skončili sviatky.

Tiež niekde používali vetvičku zo stromčeka ako kropeničku na požehnanie pri sviatočnom stole.

Stromčeky boli vždy ihličnaté, zdobili sa prírodnými materiálmi. Dôležitý bol aj tvar symbolického pečiva. „Najčastejšie išlo o hviezdu, ako symbol, ktorý ohlasuje príchod spasiteľa, srdce, ako symbol lásky alebo rybičku, ako kresťanský symbol.“

Nesmelo sa z neho jesť

Stromček väčšinou zdobila celá rodina. Nesmelo sa z neho nič jesť až do obdobia Troch kráľov. „Vtedy chodil po príbytkoch kňaz s miništrantmi po kolede a svätili príbytky. Posvätil aj vianočný stromček. Až z takéhoto si mohli potom obyvatelia domu zobrať. Všetko z neho malo oveľa silnejšie účinky,“ vracia sa k starým zvykom Rágulová.

Neskôr sa dávali na stromček aj salónky, do ktorých sa vkladal cukor alebo fondán.

Tradičnými farbami boli zelená, červená, biela.