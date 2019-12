Mikulášske trhy majú na námestí

Ilava presunula tradičné trhy na námestie. Tentokrát bolo i viac stánkov.

20. dec 2019 o 8:00 Peter Hudák

ILAVA. K tradičným ilavským podujatiam v predvianočnom čase patria aj Mikulášske trhy. Tie bývali doposiaľ v malom parku. Tvorilo ich spravidla päť až šesť stánkov, začínali o desiatej dopoludnia a končili asi o štvrtej popoludní pred príchodom Mikuláša.

„V tomto roku boli po prvýkrát na námestí, kde bolo asi štyridsať stánkov, v ktorých si mohli návštevníci trhov nájsť od jedla, pitia, oblátok, výrobkov z medu, cez textil, hračky, drevené výrobky až po mäsové výrobky. Jednoducho to bol taký malý Bartolomejský jarmok," povedala kultúrno- spoločenská referentka mesta Ilava Anna Riecka. Dodala, že dobu predaja predĺžili až do večerných hodín. O štvrtej prišiel na námestie Mikuláš, ktorý rozdával deťom darčeky. Potom nasledovalo vystúpenie hudobnej skupiny Extra. Námestie žilo až do večerných hodín, bolo plno a ľudia sa bavili.

Pozornosti návštevníkov trhov určite neušli nové drevené stánky, ktoré na námestí zostali aj naďalej.

„Dostali sme ich v rámci spolupráce s MAS Vršatec a ponúkli sme ich bezodplatne našim domácim podnikateľom, aby v nich mohli v tomto období či už počas kultúrnych podujatí, alebo cez víkendy po večeroch predávať svoje dobroty," dodala Riecka.

"Aj počas posledného adventného víkendu si v nich občania môžu ochutnať varené vínko, punč, či dobré jedlo. Naviac pribudne predaj živých vianočných stromčekov či domácich oblátok,“ uviedol primátor Viktor Wiedermann s tým, že spokojnosť je zatiaľ na všetkých stranách. Pochvaľujú si návštevníci, spokojní sú organizátori aj miestni podnikatelia.