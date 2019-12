Na advent prišla veľká tragédia, zomrelo aj päť deti

Ľudia v Udiči na nešťastie nazabúdajú.

20. dec 2019 o 8:43 Bernadetta Pitoňáková

UDIČA. Bol adventný čas. Roky boli pohnuté, svet bol v druhom veľkom vojnovom konflikte. Malí školáci to však veľmi nevnímali.

Žili si svoj život prváčikov a krásne detsky sa tešili na Vianoce. Písal sa 12. december 1944. Vojna si však nevyberá a kosí bez rozdielu. Deti zo školy v Malej Udiči zastihla priamo v laviciach. „O 11. hodine padli tri bomby, ktoré zasiahli ľudovú školu a zabili nasledovné deti,“ uvádzajú sa fakty v obecnej kronike. Spomenuté sú konkrétne mená – Bernardínka Harvánková, Ferko Ješík, Robko Kovalčík, Milanko Markovič, Augustínko Šalvata. Ďalej zahynul 22-ročný učiteľ Michal Rajňák a 24-ročná učiteľka Ružena Vondrová.

Žiaci, ktorí prežili, nikdy nezabudnú na svojich kamarátov. Každý rok si spomínajú. Stretli sa 12. decembra aj tento rok.

Spolužiak vyskočil z okna, Jarko skončil dobitý

Jaroslav Markovič prežil, ťahalo mu vtedy na siedmy rok. „Nejaký Parka Láďo povedal odrazu na vyučovaní učiteľke, keď bolo počuť hukot, že toto nie sú naše lietadlá. Ona tvrdila, že sú. Nedbal na jej mienku, rozbil peračníkom okno a vyskočil von. A to ho zachránilo,“ spomína si pán Jaroslav.

Dodáva, že bol o dosť starší od nich, vedel viac o živote. „Toľko, čo zmizol, netrvalo to dlho, odrazu strašný rachot a už si viac nepamätám. Keď som sa prebral, ležal som v jarku.“

Po výbuchu vyhodilo malého Jarka cez okno triedy von. „Mňa otec potom stretol na moste, ani ma nepoznal, čo som bol taký dobitý. Až doma ma našiel, keď mu ľudia povedali, že som išiel zo školy sám. Nechcel tomu veriť. Doma ma zastihol, keď ma mamka umývala,“ spomína si a hovorí, že už sa schyľovalo ku koncu vojny, a nikto niečo podobné veru nečakal.

Pred ním zabilo dvoch, vedľa neho jedného spolužiaka. „Neprial by som nikomu prežiť niečo podobné,“ hovorí starý pán.

Pesnička, husle, odrazu nič

Ľudmile Tarbajovej sa vždy tlačia slzy do očí, keď si spomenie na udalosť z vojny „Bola som prváčka. Sedeli sme v triede, mali sme hudobnú výchovu. Spievali sme My sme smelí vojaci. Pani učiteľka nám hrala na husličky. Bolo veselo. Ďalej už neviem, čo sa stalo,“ hovorí pani Ľudmila. Prebrala sa, až keď ju niesli rodičia na rukách. „Naša záchrana boli vysoké lavice. Drevené hrady zo stropu sa na nich zachytili a tlaková vlna nás šupla pod ne. Ale nie všetkých. Tí, čo sedeli na kraji, nemali to šťastie. Zahynuli. Poznačilo nás to však na celý život. Niekto má aj rany na tele a všetci na duši,“ hovorí.

Pani Tarbajová dodáva, že keď vidí v televízii niekde správy o vojnovom konflikte, najviac ľutuje deti. „Zažila som hrôzu vojny a je to hrozné. Učila som potom v škole a chodili sme so žiakmi na bojové filmy. Celý čas som prestála za dverami. Nemohla som sledovať také niečo, ožívali spomienky.“

Strašnú bolesť priniesla vojna aj rodičom. Bolo hrozné, keď vyťahovali spod trosiek telíčka detí. Na cintoríne vo Veľkej Udiči je niekoľko podobných pomníčkov. Pochované sú tu deti, ktoré sedávali spolu v školských laviciach. Jeden pomníček je trošku ďalej. Leží pod ním chlapec, ktorý prežil, no len zopár dní. Pochovaný je tak trochu ďalej od spolužiakov.

Niekoľko verzií

„Vojna našu obec v podstate obchádzala,“ vysvetľuje matrikárka z Udiče Eva Vysudilová. Udalosť vnímali ľudia ako veľkú tragédiu. Priami účastníci stále žijú, je ich desať.

„Nie je presne dodnes definované, prečo bomby padli. Panujú skôr domnienky. Prvá bola, že išlo o anglo-americké lietadlá, ktoré boli preťažené a chceli si odľahčiť, tak zhodili bomby na Šedovie lúky za obcou. Tri nešťastne zasiahli miestnu školu,“ hovorí Vysudilová. Existujú však podľa nej aj iné verzie. A síce, že bombardovanie školy bolo určené zbrojovke v Považskej Bystrici. Tiež, že malo ísť o likvidáciu rodinného domu vedľa školy, kde sídlilo gestapo.

Od tragédie uplynulo tento rok 75 rokov. Ľudia nezabúdajú. Na mieste, kde bola škola, stojí v Udiči pamätník, ktorý pripomína nešťastné udalosti z vojny.