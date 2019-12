Séria Dubnice pokračuje, považskobystrická skončila

V Slovenskej hokejovej lige sa hralo 29. kolo.

21. dec 2019

Góly v posledných sekundách už iba upravili konečný výsledok.

MHK Dubnica - Sp. N. Ves 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Hostia mali v prvej tretine viac z hry, no zo streleckej prevahy nič nevyťažili. Dubnicu dostal do vedenia v 22. min Ďuriš, ktorý o päť minút krátko po návrate vylúčeného hráča hostí pridal aj druhý gól. Po Kristínovom faule vrátil hostí do zápasu v presilovke v 43. min Koky. Dubnica potom hrala dve minúty presilovku 5:3, no gól nedala. Spišiakom sa vyrovnať nepodarilo a deväť sekúnd pred koncom Lantoš zvýšil na 3:1.

Góly: 22. a 27. Ďuriš, 60. Lantoš – 43. Koky.

Žilina - Pov. Bystrica 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

Hostia chceli potvrdiť dobrú formu a v 14. min sa ujali v presilovke vedenia Cígerom po prihrávke J. Zlochu. V 18. min Augustínovo vylúčenie potrestal Ondruš – 1:1. Po prestávke pribudlo vylúčených, a keď hostia nevyužili štvorminútovú presilovku, v 34. min inkasovali od Húževku. Po ďalšej nevyužitej presilovke hostí Zahradník zvýšil na 3:1. V 46. min po Knudsenovej strele Švantner znížil na 3:2, ale o päť minút Prašil zvýšil na 4:2. Po vyhodení puku do hľadiska v presilovke znížil 42 sekúnd pred koncom M. Dolinajec na 4:3, ale vyrovnať sa už panterom nepodarilo.

Góly: 18. Ondruš, 34. Húževka, 39. Zahradník, 51. Prašil - 14. Cíger, 46. Švantner, 60. M. Dolinajec.

29. kolo: Martin – Topoľčany 5:4, Bratislava Capitals – Levice 5:0, Trnava – Skalica 6:4.

1. Capitals BA 30 21 5 4 160:69 69

2. Topoľčany 30 17 8 5 107:71 66

3. Martin 30 17 6 7 122:83 62

4. Dubnica 30 15 4 11 98:96 52

5. Skalica 30 13 4 13 106:90 45

6. Sp. N. Ves 30 12 5 13 101:104 43

7. Žilina 30 12 3 15 83:96 40

8. Levice 30 10 4 16 97:120 35

9. Pov. Bystrica 30 8 4 18 83:125 30

10. Trnava 30 6 2 22 88:158 20

SR U 18 10 1 0 9 16:53 3