Myslite cez Vianoce aj na prírodu

Nie je jedno aký stromček si zvolíte ako vianočnú dekoráciu. Porovnali sme možnosti.

22. dec 2019 o 14:53 Peter Hudák

POVAŽIE. Vianoce si bez nastrojeného ihličnanu už ani nevieme predstaviť. Tradícia nepustí. Gule, salónky, girlandy, farebné sviečky. Zdobenie či zasvecovanie prerastených jedličiek v centrách miest sa stalo dokonca spoločenskou udalosťou. „Aby mali deti radosť,“ zvykneme hovorievať. Na druhej strane, ak v nich chceme budovať ohľaduplný vzťah k prírode, svedomie velí nájsť alternatívu.

Prečítajte si tiež Pripravili nebývalú rozprávkovú atrakciu pre deti Čítajte

Umelý

Boli časy, keď sme verili, že umelým stromčekom šetríme prírodu, lebo nám vydrží desaťročia a nepotrebujeme každé Vianoce rúbať živý. Dnes je väčšine jasné, že táto zmes plastu a drôtu má za sebou riadnu uhlíkovú stopu pri výrobe i doprave k zákazníkovi a ešte dá o sebe vedieť aj na skládke.

„Ani nevieme identifikovať, z akého druhu plastu bol vyrobený. Väčšinou je to PVC, čo je najhoršia možnosť. Je škodlivý aj pri výrobe a aj ak by sa mal pri recyklácii energeticky zhodnotiť,“ povedal ekológ Branislav Moňok. Pre prírodu je to rozhodne najhoršou alternatívou. A keďže už aj Vianoce podliehajú módnym trendom, ani umelý stromček nevydrží viac, ako dve tri sezóny.

Nie je živý ako živý

Ak ste sa teraz rozhodli pre živý, zvážte, kde si ho zaobstaráte. Ak cestoval cez pol sveta , už len množstvo spálených pohonných hmôt dá svetu zabrať. Je preto lepšie obzrieť sa po stromčeku z domova. Väčšina živých vianočných stromčekov pochádza z plantáží, kde sa pre tento účel pestujú. Trvá osem až dvanásť rokov, kým dorastú do ideálnej veľkosti. Počas svojho života poskytujú útočisko vtákom a iným živočíchom. Jeden hektár dokáže za desať rokov vyprodukovať až stopäť ton kyslíka. Ich hlavným negatívnym dopadom na životné prostredie je ale doprava k zákazníkovi. Ak aj je stromček vypestovaný na Slovensku, otázne je, kde je škôlka či plantáž založená.

„Viem si predstaviť, že by vznikali niekde na starých haldách, alebo niekde pod elektrickými vedeniami, kde sa pravidelne zrezávajú stromy, ale nemalo by to byť na nejakej bonitnej poľnohospodárskej pôde,“ povedal Moňok. Dodáva, že ak už kúpiť, tak najlepšie z prerezávky mestských či obecných lesov.

Kúpte krajana

Kupujte lokálne, od domácich pestovateľov, ak sa vo vašom okolí nachádzajú. Niektorí predajcovia stromčekov sa o ne naozaj starajú a za každý predaný stromček vysadia nový. Treba sa len opýtať. „Som presvedčený o tom, že najlepšie stromčeky sú tie, ktoré sa dajú požičať a potom vrátiť,“ myslí si ekológ Branislav Moňok.

Alternatívou je podľa neho aj strom zasadený pred domom. Najlacnejšou a vlastne aj tradičnou možnosťou je nemať stromček vôbec, ale vyzdobiť si príbytok tak, ako naši praotcovia.

Súvisiaci článok Zatvárali ju na balkóne. Osudy psov, vianočných darov, bývajú smutné Čítajte

„Niekedy sa nepoužívali stromčeky, ale iba vetvičky. Kto chodí po horách vie, že po ťažbe nie je problém si ich zadovážiť dokonca bez toho, aby ste ich museli rúbať. My máme doma vždy iba vetvičky,“ dodal Moňok. Vianočný stromček postavený v strede obývačky je len vraj len naša, dospelácka predstava Vianoc.

Istou možnosťou je aj byť moderný a pri tvorbe stromčeka sa spoľahnúť na fantá-ziu a vyrobiť si dekoráciu, ktorá dokonale spĺňa symboliku, no neničí životné prostredie. Na internete je inšpirácií neúrekom. Ako jeden príklad za všetky je projekt manželov Lysých od Bánoviec nad Bebravou nazvaný Stromcheck. Stromček z dreva, ale použiteľný viackrát.

O deti sa nebojte, ich fantázia to zvládne.