Na Považí bol súboj vicemajstra s majstrom

V hádzanárskej extralige sa hralo 16. kolo.

22. dec 2019 o 17:16 Jozef Šprocha

Hostia po technických chybách MŠK získali v úvode náskok, ktorý im vydržal až do konca.

Pov. Bystrica - Prešov 22:31 (11:19)

V súboji o prvú priečku domáci v úvode trikrát viedli a gól Petričenka na 2:1 bol 400. gólom MŠK v sezóne. Od stavu 3:3 Bystričania v útoku trikrát stratili loptu, raz mierili vedľa, čo súper využil a v 7. min vyhrával 3:7. V 13. min bolo 6:9, lenže hostia troma gólmi odskočili na 6:12. MŠK bojovali a v 23. min po góle Ivanytsiu znížili na 10:14. Závere polčasu patril Tatranu, keď štyrikrát skóroval Cabezon a polčas skončil 11:19.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Brankár Kovačin chytil Štartu tri sedmičky Čítajte

V úvode druhej časti hostia zvýšili na 12:22, no Bystričania bojovali a postupne uberali z náskoku. Priblížili sa až na rozdiel piatich gólov – 19:24, no majster záver zvládol a zápas dotiahol do víťazného konca.

POV. BYSTRICA: Kovačin, Dobroň, Buday – Sloboda , Bystrický , Ivanytsia 4, Maliar, Petričenko 4, Jurák 5, M. Briatka 6/4, Tumidalský , M. Štefina, Zábavčík , Vallo 3, E. Valášek, Gardian.

PREŠOV: Čupryna, Vasiľ - Rábek, Djerič 2/1, Lapajne 4, Rečičár, Cabezon 9/4, Hozman, Vučko 1, M. Straňovský 4, Fodorean, Michalka, Grzentič 8, Carapkin 3.

Sedmičky: 4/4 – 6/5.

Vylúčení: 4:2.

1. Prešov 14 13 1 0 464:298 27

2. Pov. Bystrica 14 11 1 2 420:349 23

3. Košice 13 9 1 3 378:334 19

4. Hlohovec 15 6 3 6 403:390 15

5. Šaľa 14 5 3 6 359:343 13

6. N. Zámky 14 5 2 7 360:357 12

7 Topoľčany 14 4 1 9 320:410 9

8. ŠKP 14 3 2 9 318:368 8

9. Modra 14 0 0 14 244:417 0