Pozor na zábavnú pyrotechniku

Zásady správneho používania pyrotechniky

• Pri kúpe zábavnej pyrotechniky si treba dávať pozor na to, čo kupujete. Pyrotechniku kupujte len u certifikovaných predajcov a s návodom. Je nebezpečné vyrábať si zábavnú pyrotechniku doma, či kupovať ju od pouličných predavačov bez návodu na použitie.• Nedávajte si výrobky zábavnej pyrotechniky do vreciek odevov, ale uchovávajte ich mimo svojho tela.• Pred odpálením si vždy prečítajte návod a podľa neho konajte.• Zistite, či je na pyrotechnike dosť dlhá zápalná šnúra, až potom ju zapáľte.• Rakety pred odpálením nezapichnite do zeme či snehu, ale vložte do fľaše naplnenej pieskom. Nikdy ich neodpaľujte pod stromami, ale len na voľnom priestranstve, tak, aby neohrozovali druhých ľudí.• Pozor na rakety, na ktorých zhorí zápalná šnúra a nevybuchnú. Nepribližujte sa k nim hneď a nepokúšajte sa ich opätovne odpáliť. Je to veľmi riskantné• Nezabúdajte na tých, ktorí sa výbuchov boja - starších ľudí a zvieratá. Predovšetkým psíky veľmi zle znášajú ohlušujúce explózie. Buďte preto ohľaduplní.