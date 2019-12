Nehoda nás poslala ďalej, spoznali sme milú ženu, bylinkárku (foto)

Posledného výhercu v tradičnej súťaži o dvadsať eur sme išli hľadať do Domanižkej doliny.

23. dec 2019 o 9:02 Bernadetta Pitoňáková

ZEMIANSKA ZÁVADA. Výhercu dvadsaťeurovej výhry sme išli hľadať poslednýkrát v tomto roku v sobotu do Domanižskej doliny. V to ráno mrholilo a dážď na ceste hneď primŕzal. Pôvodne sme chceli odbočiť do Počarovej, stala sa tu však práve pre počasie menšia nepríjemnosť. Na zľadovatenej ceste dostala mladá vodička šmyk a skončila v priekope. Usúdili sme, že toto nie je dobré znamenie a vybrali sme sa radšej k ďalšej odbočke z hlavnej cesty.

Výherkyňu sme našli v Zemianskej Závade rýchlo. „Vyšla som na dvor a chvíľu som sa zhovárala so susedou. Priam som sa chystala dnu, keď som zbadala auto s nitrianskou značkou a čudovala sa, čo tu robí,“ prezradila Anna Badíková. Až neskôr si všimla polep novín a hneď vytušila, o čo ide. „Sledujem túto súťaž. Boli ste už naozaj všelikde. Aj mi napadlo, či by ste niekedy nezablúdili aj tu medzi hory ku nám. A vidíte. Tak ste ma potešili,“ skonštatovala dôchodkyňa.

Je to veľmi schopná žena. Dlhé roky robila predavačku, neskôr pracovala v menšej firme u nich v obci a teraz už je na dôchodku. Deväť rokov je bez manžela, všetky dcéry sa vydali a sú vo svete, tak sa musí o veľkú chalupu postarať sama. Pozvala nás aj dnu a veru, má toho dosť čo robiť. Poukazovala všeličo. Nás však očarilo, keď sme vyšli na najvyššie poschodie a otvorila kartónové krabice. Po miestnosti sa rozliala krásna vôňa sušených byliniek. Pani Anna ich zbiera pravidelne. K lekárovi nechodí, všetko si vyliečili liečivými rastlinkami.

„Aj tento rok som zbierala. Len som sa trochu bála ísť sama, keď sa tu potuluje ten medveď,“ prezradila. Ukázala nám ešte, ako si nakladá kvasenú zeleninu a dala aj ochutnať.

Na stole mala rozložené aj orechy, ktoré práve lúpala. „Pripravujem si na pečenie. Na Vianoce prídu dcéry aj s vnúčatami, tak sa teším, že sa všetci zídeme. Musím všetko nachystať,“ prezradila táto milá a veľmi srdečná žena. Dozvedeli sme sa ešte, že My Považský Obzor kupuje pravidelne už roky. Boli sme preto radi, že sme prispeli malou sumou do rodinného rozpočtu stálej čitateľke.

