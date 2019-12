Vôňa medu je vôňou zdravia

Med patrí k Vianociam nielen pre svoju chuť, ale aj schopnosť liečiť.

24. dec 2019 o 8:46 Peter Hudák

BOHUNICE. Vôňa medu umocňuje vianočné sviatky v perníkoch, na vianočných oblátkach i v horúcom čaji. Asi každý vníma, že tento včelí produkt má výrazne liečivé účinky. O nich sme sa porozprávali s dlhoročným včelárom a certifikovaným apiterapeutom Jiřím Zigalom. Bol hosťom nedávneho seminára o apiterapii a aromaterapii v Bohuniciach, ktorý tu zorganizovala Asociácia slovenskej aromaterapeutickej spoločnosti.

Boli ste hosťom na stretnutí fanúšikov aromaterapie a prednášate aj o apiterapii. Aký súvis majú tieto dva odbory?

Prepája ich už samotná príroda, z ktorej pochádzajú. Vzájomne sa dopĺňajú, podporujú a majú synergické účinky.

Obe terapie považujete za doplnkové liečebné metódy popri klasickej medicíne, alebo sú to alternatívne spôsoby riešenia zdravotných problémy prírodnou cestou?

Tak ako ste položili otázku, to je súčasný pohľad na vec. Mali by sme sa ale sústrediť na to, ako tieto odbory vznikli. Boli tu omnoho skôr ako klasická medicína. Ľudstvo ich využívalo od nepamäti. Boli súčasťou prírody a ľudia ich využívali tak, ako im ich príroda ponúkala. Bolo to zrejme najskôr záležitosťou náhody, že niečo vzali, položili na ranu a tá sa rýchlejšie zahojila. Zopakovali to a zistili že konkrétna rastlina pomáha, alebo med, ktorý si dali do rany, ju pomohol rýchlejšie zaceliť. Skúsenosť si potom ústne predávali a overovali.

ňČo je tou zložkou včelích produktov, ktorá je tak prospešná ľudskému organizmu a dokáže liečiť?

Prospešné sú jednotlivé včelie produkty. Peľ, med, propolis, materská kašička, ktorú včely produkujú, včelí jed, vosk a menej známe včelie produkty, ako je napríklad ich žiarenie. Nepoužil by som ale pri včelích produktoch slovo lieči. Formuloval by som to tak, že harmonizuje a navracia do normálneho stavu.

Jestvuje všeobecný recept použitia včelích produktov rovnaký pre všetkých?