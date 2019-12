Titul Starosta roka 2019 patrí Radomírovi Brtáňovi z Košece

Prvý podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska sa do "veľkej politiky" nechystá.

24. dec 2019 o 10:17 SITA

Košecký starosta vedie obec už vo štvrtom volebnom období.

KOŠECA Tohtoročným víťazom súťaže Starosta roka, ktorú každoročne vyhlasuje internetový portál Slovakregion, sa stal Radomír Brtáň z Košece. 42-ročný starosta, ktorý od konca septembra pôsobí aj vo funkcii prvého podpredsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), riadi obec štvrté volebné obdobie. Netají, že víťazstvo v súťaži ho prekvapilo a ako sám tvrdí, vždy ho potešia predovšetkým osobné stretnutia s ľuďmi, ktorí sa do Košece vrátia po dlhšej dobe a povedia, že obec naberá na kráse.

Trinásť rokov vo funkcii

Na stoličku starostu v obci s takmer 750-ročnou históriou Radomír Brtáň zasadol pred trinástimi rokmi, presne v deň svojich 29. narodenín. Za uplynulých trinásť rokov v nej

pribudli dve stovky trvalo bývajúcich obyvateľov a zdolanie trojtisícovej hranice je reálne. "Naša obec na to potenciál určite má. Aktuálne sme v poslednej fáze prípravy nového

územného plánu, ktorý ako strategický dokument pre najbližšie dvadsaťročné obdobie počíta s rozšírením individuálnej bytovej výstavby, vďaka čomu by sa Košeca mohla stať trojtisícovou obcou," hovorí Brtáň.

Obyvateľov aj žiakov pribúda

Rastúca krivka počtu obyvateľov je však aj príčinou najväčšieho problému, s ktorým sa aktuálne obec borí. "Počet detí v našej základnej škole rastie, sme totiž spádovou obcou aj pre Košecké Podhradie a Zliechov, a tak máme kmeňové triedy aj v odborných učebniach. Boli časy, keď sme mali prvákov umiestnených aj v materskej škole. Hroziacu dvojzmennú prevádzku sa nám pre tento školský rok podarilo zažehnať vďaka 200-tisícovému finančnému príspevku z eurofondov na výstavbu odborných učební a školskej knižnice," približuje problém s nedostatočnou kapacitou základnej školy starosta Košece.

Dôležitý je sedliacky rozum

Aj keď vysokoškolských odborov je neúrekom, starostovstvo sa na Slovensku neštuduje. "Keď som nastupoval do funkcie, mal som vyštudovanú strednú ekonomickú školu. Po prvom funkčnom období som sa pustil do diaľkového vysokoškolského štúdia manažmentu v Trenčíne a získal titul magistra. Bolo síce náročné študovať popri práci, ale myslím si, že vzdelanie mi pomáha zorientovať sa v mnohých veciach a procesoch," hovorí Brtáň a dodáva, že vysokoškolský titul ešte nie je zárukou dobrého starostu. "Určite by mal každý, kto sa o túto funkciu uchádza, vedieť, do čoho ide. Človek máva strašne veľa plánov, predstavy o tom, čo by zlepšil, ale keď zasadne na starostovskú stoličku, odrazu zistí, že zrealizovať ich

nie je také jednoduché. Dôležité je mať sedliacky rozum a vedieť vyhodnotiť všetky riziká spojené so snahou vylepšiť život ľuďom v dedine," vysvetlil.

Veľká politika je tabu

Od konca septembra pôsobí starosta Košece vo funkcii prvého podpredsedu ZMOS-u. "Voľného času mám ešte menej, po večeroch už namiesto na televíznu obrazovku hľadím do

notebooku a študujem rôzne aktuálne dokumenty a zákony. Mám za sebou prvé rokovania na ministerstve financií, ďalšie reprezentatívne stretnutia a budem sa snažiť byť platným členom tímu," uviedol na margo svojej novej funkcie Brtáň.

Vo "veľkej politike" ho podľa vlastných slov neuvidíme. "V predsedníctve ZMOS-u máme internú dohodu, ktorú sa ja osobne snažím dodržiavať, že pôsobenie v Národnej rade SR bude na konci našich priorít. Pokiaľ budem prvým podpredsedom ZMOS-u, tak nehrozí, aby som mieril do vyššej politiky," dodal Brtáň.