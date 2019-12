Pochúťka, ktorá sa varí len v zime

Postup:

Kolienka je dobre cez noc namočiť do vody, aby sa z nich vylúhovala prebytočná soľ. Treba ich očistiť od sadzí, oholiť či opáliť prípadné štetiny a dať variť do vody spolu s korením. Po zovretí lyžicou zozbierame prípadnú penu a stíšime na minimálny plameň. Po troch hodinách varenia pridáme zeleninu. Keď sa mäso začne oddeľovať od kostí, vyberieme ho a scedíme vývar. Z vrchu vývaru zozbierame prebytočný tuk. Mäso z kostí oberieme a rozdelíme do tanierov, všade pridáme aj kúsok kože. Želatínu necháme napučať v pol litri vývaru asi na tridsať minút. Potom vývar jemne zohrejeme a pridáme doň časť vývaru so želatínou. Chvíľu povaríme a nalievame do pripravených tanierov s mäsom.