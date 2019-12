Memoriál Šamánkovcov vyhrali mladí Púchovčania

Jedným z neodmysliteľných symbolov Vianoc je aj hviezda. Preto sme vyspovedali hvezdára Fabiána Fanturu. Ten nám prezradil, aká kuriozita ho do handlovskej hvezdárne dostala. Priblížil aj názory na to, aká hviezda sprevádzala troch kráľov na ceste do Betlehema.