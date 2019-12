Analyzovali odpad, navrhli zlepšenia

Na vybranej vzorke komunálneho odpadu mesto analyzovalo mieru triedenia odpadu. Navrhli opatrenia na zlepšenie.

28. dec 2019 o 12:58 Peter Hudák

PÚCHOV. Na reprezentatívnej vzorke náhodne vybraných kontajnerov na zmesový komunálny odpad a na plasty samospráva preverovala mieru správneho triedenia.

Privezený kontajner vysypali v areáli Podniku technických služieb a jeho obsah následne ručne dotrieďovali dobrovoľníci z radov žiakov a pedagógogov ZŠ Mládežnícka. Výsledky analýzy boli odprezentované na verejnej prednáške spojenej s besedou.

„A podľa nich máme v separovaní ešte veľký priestor na zlepšenie,“ tvrdí Veronika Hantáková, ktorá má ako na púchovskej radnici na starosti problematiku odpadového hospodárstva.

Cieľom tejto analýzy bolo zistiť skutočné zloženie obsahu klasických (čiernych alebo šedých) a žltých zberných nádob. Čierne nádoby sú určené na zber zmesového komunálneho odpadu a žlté na zber plastov, nápojových kartónov (tzv. VKM), kovových obalov. Zisťovala sa aj miera znečistenia, pomer jednotlivých zbieraných triedených zložiek, pomer obalov a neobalových výrobkov pri plastoch.

„Analyzovali sme 280 kilogramov zmesového odpadu a 141 kilogramov plastov. Analýzy triedených zložiek odpadov majú mimoriadny význam pre zlepšovanie a zefektívňovanie systému triedeného zberu, ako aj pri upozorňovaní občanov na najčastejšie chyby, ktorým je potrebné pri triedení predchádzať,“ povedala referentka odpadového hospodárstva.

Obsah čiernych nádob potvrdil, že v nich je najviac biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu – 58,40 precenta. Okrem bioodpadu do čiernej nádoby Púchovčania vkladajú aj to, čo patrí do triedeného zberu: 4,27 percenta papiera, 6,37percenta plastov, kovové obaly v objeme 2,64 percenta a nápojové kartóny tvorili 0, 68 percent. Bolo tu nájdené aj veľké množstvo textilu, až 7,48 percenta.

„Analýzou triedeného zberu bolo zistené, že obyvatelia triedia do žltých nádob najviac PET fľaše a to v množstve 27,20 percent. Problémom však je, že obyvatelia nedostatočne stláčajú fľaše, čo zbytočne zvyšuje naplnenosť kontajnerov,“ povedala Hantáková

Okrem plastov, obyvatelia do žltých nádob vyhadzujú aj to, čo tam nepatrí (napr. staré papierové katalógy, textil, elektroniku a iné). Celkovo tvorili veci, ktoré nepatria do tejto nádoby až 13,95 percent obsahu.

Odporúčania pre mesto Púchov na minimalizáciu zmesového komunálneho odpadu