Na Silvestra nemusíte sedieť doma, mestá pripravili oslavy

Pozrite si, ako sa rozlúčia mestá v našom regióne so starým rokom a privítajú ten nový.

29. dec 2019 o 9:04 Redakcia

POVAŽIE. Všetky mestá v našom regióne pripravili na Silvestra pre ľudí program. Niekde špeciálne aj pre rodičov s deťmi.

Považská Bystrica

Aj v tomto roku sa občania Považskej Bystrice môžu tešiť na bohatý silvestrovský program. Stalo sa už tradíciou, že radnica v posledný deň roku myslí aj na deti a preto sa aj tento rok na zimnom štadióne bude konať Detský Silvester od 14. do 17. hodiny. Kultúrny program pred mestským úradom začne o 21. hodine V programe vystúpi Števo Hruštinec so skupinou Galaktic, Jaromír Adamec a po polnočnom ohňostroji sa o zábavu postará DJ Džoxy.

Púchov

Rozlúčiť sa so starým rokom a súčasne privítať ten nový budú môcť Púchovčania i ostatní návštevníci 31. decembra v areáli na Dvoroch. Pre verejnosť sa otvorí o pol šiestej podvečer. Samotný program začína od 18. hodiny. V tomto čase je venovaný predovšetkým rodinám s deťmi. Pripravený je pre ne rozprávkový svet, kde nebudú chýbať postavičky z obľúbených rozprávok Medveď, Máša alebo snehuliak Olaf. V spoločnosti tanečnej animátorky sa budú môcť deti, ale aj ich rodičia priučiť tanečnému umeniu, nebudú chýbať súťaže a diskotéka.

O 21. hodiny večer vstúpi na pódium hudobná skupina Sevent Weapon, ktorá prinesie poctivú zmes diaľničného rokenrolu. K slovu sa dostane aj dídžej so známymi „vypaľovákmi“ a takisto bratislavská rocková skupina Kosa na kameň – v jej podaní zaznejú známe slovenské, české i svetové hity. Celým večerom bude moderátorským slovom sprevádzať Milan „Yetti“ Kováčik. Na prelome rokov si Púchovčania pripomenú aj obete výbuchu v Prešove minútou ticha. V areáli bude k dispozícii teplé občerstvenie, stoly i lavice na sedenie.

A prečo tento rok zmena a Dvory? Keďže pešiu zónu v samotnom centre po skúsenostiach z minulých rokov, kedy sa obyvatelia vedeli sťažovať na hluk a naopak z balkónov zasa dopadali zapálené petardy aj medzi dav ľudí, neodporúčala ani mestská polícia, voľba tento rok padla na areál na Dvoroch.

Ilava

V Ilave pozýva mesto a Výbor mestskej časti Klobušice na silvestrovskú veselicu obyvateľov do Kultúrneho domu v Klobušiciach, a to od 21. hodiny. Do tanca bude hrať hudobná skupina Koral. Zabezpečená bude kapustnica, klobásy a víno. Do nového roka si ľudia zavinšujú pod ohňostrojom. Vstupné je dobrovoľné a výťažok z neho poputuje do Prešova na pomoc ľuďom, ktorých zastihla tragédia po výbuchu plynu.

Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica

Ani v Dubnici nad Váhom nemusíte na Silvestra sedieť domy. Mesto pripravilo program na Námestí Matice slovenskej a to od 23. hodiny. Dobrú zábavu sľubuje Elán revival, CZ a SK revival. Novoročná diskotéka bude do druhej ráno. Nebude chýbať ani ohňostroj.

Rozlúčka so starým rokom bude aj v Novej Dubnici a to na Mierovom námestí. Zabaviť sa môžete s hudobnou skupinou She&Me MAX, s obľúbeným Eňom Mišleyom a najlepšou gitaristkou na Slovensku Mirkou Šimunekovou, ktorí majú pripravené známe rockové hity.

Do nálady bude hrať DJ Majky. O 23. hodine sa pridá aj nečakané tanečné prekvapenie.