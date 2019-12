Pribudlo ďalšie obmedzenie na jedinej ceste do mestskej časti, spísali petíciu

Pre výstavbu železnice sa obyvateľom situácia ešte viac komplikuje. Zhotoviteľ hľadá riešenia.

30. dec 2019 o 8:28 Bernadetta Pitoňáková

POVAŽSKÁ BYSTRICA.Situácia v mestskej časti Milochov, ktorá je postihnutá rekonštrukciou železnice, sa ešte viac skomplikovala. Pribudli ďalšie dopravné obmedzenia. Podľa ľudí je to už neúnosné.

Problémy sú vypuklé hlavne po tom, čo museli stavbár na jedinej jedinej prístupovej ceste vybudovať provizórny prístup do Dolného Milochova. Ide o úzku cestu pre jedno auto, ktorá je z oboch strán lemovaná vysokými betónovými panelmi. Ľudia sa sťažujú, že nákladné autá nerešpektujú červenú, cesta je špinavá, keď dôjde k stretu, treba cúvať.

Veľmi im to znepríjemňuje život

Problémy mala už aj sanitka. Ťažké mechanizmy sa navyše chodia otáčať na železničnú stanicu presne do miest, kde je zastávka autobusu. Cesta do školy tak nie je pre deti bezpečná. Ľudia sa najviac obávajú, čo sa bude diať, keď blato na ceste primrzne, prípadne napadne veľa snehu. Pri údržbe ho totiž nebude ľahké dostať preč z komunikácie. „Je to veľký problém pre nás obyvateľov. To, ako vyriešili dopravu do Dolného Milochova, je veľmi obmedzujúce. Samotný realizátor stavby predpisy nerešpektuje. Nákladné autá chodia na červenú, cesta je nehorázne znečistená. Veľmi nám to znepríjemňuje život,“ hovorí Milan Hlavčo, obyvateľ Dolného Milochova, s tým, že o zničených autách už ani nehovorí.

Dodal, že dochádza aj ku kolíziám, keď sa na úzkej ceste stretli osobné a nákladné autá, muselo sa cúvať, čo je veľmi nebezpečné. „Tvrdili nám, že šofér, ktorý nerešpektoval dopravné značenie a išiel na červenú, už na stavbe nejazdí,“ povedal Hlavčo s tým, že toto nie je riešením. Tvrdil, že cúvať musela dokonca aj sanitka so zapnutým majákom, lebo jej stáli v ceste tri nákladné autá.

„Toto je absolútne neprípustné,“ dodal Hlavčo s tým, že ktohovie čo by sa stalo, ak by sa potrebovali dostať do Milochova aj iné záchranné zložky. Problém je podľa neho v zlom technickom riešení úseku. „Niekedy sa aj samotné prejazdové semafory bijú, z obidvoch strán svieti zelená."

Úzku cestu, ktorá teraz slúži ako jediný prístup, lemujú vysoké betónové panely a tak majú ľudia obavy aj z toho, čo sa bude diať, ak napadne veľa snehu. „Neviem, kam ho budú odpratávať,“ konštatuje Hlavčo.

Do auta sadá so strachom

Eva Čičkanová je odkázaná chodiť autom, vozí štyri deti. Auto využíva na dopravu asi pol roka, po tom, čo došlo v meste aj k zrušeniu niektorých autobusov.

„Sadám do auta vždy v strachu, či sa nedostanem do kolízie s nákladným autom. Vodiči sú bezohľadní, na ceste je špina, šmykľavo. Včera ma ani do Kauflandu na parkovisko nepustilo, lebo zariadenie mi nedokázalo zosnímať značku, pre kopu blata bola neviditeľná,“ hovorí Eva Čičkanová.

Po každej ceste do mesta je rada, keď zdraví vystúpia z auta. Prístup do lokality, kde býva ich mladá rodina, vníma ako nebezpečný. „Vždy tŕpnem, že sa stretnem v úzkom koridore, kde je jednosmerná premávka, s nákladným autom. Neviem, či by som vycúvala. Dozvedela som sa, že niekto mi vydal vodičské oprávnenie a mám to zvládať. Ja ho však mám na jazdu po ceste, nie po tankodróme.“

Eva Čičkanová bola zdesená z toho, ako sa rieši zimná údržba. „Uvidí sa vraj, čo prinesie zima. Lenže napadne sneh z noci na ráno, budem sa musieť dostať s deťmi do školy a neviem, ako pôjdem, ak bude cesta šmykľavá alebo nasnežená,“ dodáva s tým, že ju prekvapuje, ako sa hľadajú riešenia na poslednú chvíľu.

Na komunikovanie s obyvateľmi, zhotoviteľom aj železnicami by mal byť na mestskom úrade či kraji podľa nej vyčlenený jeden človek.

„Ide o dôležitú stavbu, ktorá zasahuje zásadne do života obyvateľov, predĺžila sa o dva roky, čo sme sa tiež dozvedeli len z článku v novinách. Náš poslanec je na to, aby riešil iné požiadavky a nie problémy so stavbou železnice a tunela,“ dodáva Čičkanová.

Otáčanie pri stanici

Jozef Sádecký je presvedčený, že pri riešení dopravy pre obyvateľov sa určite niečo zanedbalo. „Chodím denne dvakrát, Považská Bystrica a späť. Jednak strácam veľa času na semaforoch, v doprave sú problémy, auto musím niekoľkokrát týždenne umývať, lebo nemôžem chodiť s takým špinavým k zákazníkom,“ hovorí Sádecký. Dodáva, že situácia s dopravou je už neúnosná.

Veľké ťažké nákladné autá jazdia zablatené od staveniska až po železničnú stanicu. Obchádzajú sa s autobusmi a osobnými autami. „Určite by bolo rozumnejšie, keby sa otáčali priamo na stavenisku. Na stanicu je to asi kilometer, cesta už sa prepadáva, na krajnici sú vyjazdené v blate hlboké koľaje, keď sa vyhýbajú autá. Pri železničnej stanici je aj zastávka autobusu, stávajú na nej aj deti. Otáčajú sa tu a cúvajú veľké autá, ohrozujú ich. Veľmi rýchlo sa môže stať nešťastie,“ dodal Sádecký.