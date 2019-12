Kultúra v Ilave ožíva

Tohoročný Advent v Ilave patril viacerým kultúrnym podujatiam, ktoré z veľkej časti pripravili dobrovoľníci.

31. dec 2019 o 8:23 Peter Hudák

ILAVA. Koncerty žiakov základnej umeleckej školy, miestneho speváckeho zboru Ilavčan či zimný rozprávkový park s postavami zo známych rozprávok pre najmenších, to je len zlomok podujatí, ktorými bol nabitý Advent v Ilave. Tieto kultúrne podujatia sú prísľubom nového vetra do plachiet nielen pre obyvateľov, ktorým kultúra vo väčšom rozsahu v Ilave chýbala, ale aj pre vedenie mesta a organizátorov, ktorí sa tešia každému novému nápadu zvonku.

„Som veľmi rád, že v Ilave oslavujeme tradičné slovenské vianočné sviatky. Že neideme po línii Santa Clausov a podobne. Ide predsa o naše ľudové tradície, ktoré sa snažíme zachovávať a odovzdávať našim deťom,“ povedal primátor Ilavy Viktor Wiedermann.

Zvlášť ocenil úsilie a nadšenie ľudí, ktorí stoja za realizáciou tohoročných adventných podujatí. Robili to podľa jeho slov často nad rámec svojich pracovných povinností či len pre radosť a potešenie iných.

„Je potrebné, aby mali ľudia aj možnosť na relax a zábavu. Vždy som tvrdil, že kultúrny život v meste nemôže stáť iba na platených kultúrnych podujatiach, i keď aj tie sú samozrejme výbornou alternatívou. Myslím si ale, že sa budeme aj naďalej snažiť nadchnúť ľudí a podporiť v ich k vlastnej aktivite. Bol by som rád, aby aj sami prišli s nápadmi na rôzne akcie. Takto im oni sami dajú pridanú hodnotu a zároveň vtiahnu do diania v meste aj iných ľudí. V prípade Ilavy by to malo byť najmä o komunite ľudí, ktorá sa rada stretáva,“ dodal primátor.

Prvým verejným stretnutím Ilavčanov bude novoročný prípitok.

Rok 2019 sa v Ilave nebude končiť zbytočným míňaním financií do vzduchu v podobe mestského ohňostroja. Silvestrovský program tento rok pripravilo Mesto Ilava a výbor mestskej časti Klobušice v podobe Silvestrovskej veselice v Dome kultúry v Klobušiciach

V Ilave sa po prvý raz v novom roku 2020 občania stretnú 1. januára o štrnástej hodine na Mierovom námestí. Primátor Viktor Wiedermann privíta občanov v novom roku svojim príhovorom a spoločným novoročným prípitkom. O hudobný program sa postará známa speváčka z Považskej Bystrice Mirka Miškechová.