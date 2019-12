Dva recepty na silvestrovskú či posilvestrovkú kapustnicu (foto)

Veľmi výdatná kapustnica

Suroviny:

-1kg kyslej sudovej kapusty

-270 až 300 g klobásy (môže byť aj viac ak nie je veľmi mastná a štipľavá) prípadne údené mäso

-30 - 60 g sušených húb (najlepšie sú brezáky alebo osikovce)

-4 litre vody

-1 sladká smotana (môže byť aj viac)

- masť

-vajíčka

-bobkový list

-čierne korenie celé

-soľ

-kryštálový cukor

Postup:

Do väčšieho hrnca dáme masť a do nej na drobno nakrájanú cibuľu. Opražíme ju. Pridáme kyslú kapustu, vodu, huby, klobásu, prípadne mäsko, tri bokové listy a zopár zrniečok čierneho korenia. My sme ju nikdy nezmývali a nezmývame. Kapustnicu sme varili a varíme vždy poriadne kyslú. Varíme minimálne dve hodiny, ale pokojne ak ju ráno postavíte, môže byť na sporáku aj niekoľko hodín. Čím silnejší vývar, tým lepšie. Keď máme silný vývar, klobásky a mäsko vyberieme. Vlejeme sladkú smotanu, necháme prevrieť, stlmíme plameň a do vriacej polievky postupne rozbíjame rozbijeme vajíčka. Polievku už nesmieme miešať, aby vajcia zostali pohromade. Varíme ešte minimálne 7 minút, aby sa vajcia uvarili na tvrdo. Najlepšia je kapustnica na druhý či tretí deň. Vždy ju nechám nanovo prevrieť a rozbijem do nej ďalšie vajíčka. Je stále lepšia a jemnejšia. Po náročnej noci či dni zaručene postaví na nohy.