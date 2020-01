Pozor na energetické nápoje. Sú veľkým rizikom

Po oslavách Silvestra a vítaní nového roka chceme byť rýchlo fit. Siahať po energetických nápojoch sa však môže vypomstiť.

1. jan 2020 o 8:00 Bernadetta Pitoňáková

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Detský kardiológ MUDr. Rudolf Karas varuje pred neuváženým a nekontrolovaným požívaním energetických nápojov. Fenomén takéhoto vybičovania organizmu nám priniesla moderná doba. V niektorých situáciách však môže dôjsť až k životu ohrozujúcim stavom.

Detský kardiológ Rudolf Karas hovorí, že energetické nápoje by mali byť v prvom rade certifikované. „Ak sa požijú jednorazovo v situácii, keď si človek potrebuje krátkodobo zvýšiť výkon, môžu byť prínosom. Ale hlavne u mladých ľudí je problém v tom, že ich kombinujú s alkoholom,“ vysvetľuje.



Dodáva, že mladí ľudia majú tendenciu siahnuť po energetickom nápoji často po prebdených nociach alebo opakovanom požívaní alkoholu, čo sú pre organizmus fyzicky aj psychicky náročné dni. „Energetické nápoje pritom, okrem minerálov, obsahujú vo veľkej miere aj kofeín. Takéto zloženie dokáže otupiť pôsobenie aj vysokej hladiny alkoholu,“ hovorí lekár. Vysvetlil, že hladina zostáva nezmenená, organizmus je energetickým nápojom vybičovaný a ochránený a mladý človek sa cíti relatívne dobre. „Alkohol či iné látky však môžu dosiahnuť kritické hodnoty, a to bez výrazných vonkajších prejavov opitosti. Takto môže dôjsť oveľa rýchlejšie k otrave,“ upozorňuje.

Mohlo by vás zaujímať Dva recepty na silvestrovskú či posilvestrovkú kapustnicu (foto) Čítajte



Látky obsiahnuté v energetických nápojoch vlastne maskujú aj veľmi nebezpečné toxické účinky omamných látok. „Môže dôjsť k oneskorenému podaniu prvej pomoci alebo k náhlemu zhoršeniu stavu aj so smrteľnými následkami,“ opisuje následky lekár. Súčasné pitie alkoholu, energetických nápojov, prípadne kávy a fajčenie, toto všetko dohromady je naozaj nebezpečná kombinácia.

Zaťaženie srdca

Nie každý človek tiež podľa lekára vie, a ani sa to nedá u každého zistiť, či nemá nejakú jemnejšiu odchýlku v elektrickej aktivite srdca. Opäť po požití energetických nápojov môže dôjsť za určitých okolností vyčerpania organizmu k ohrozeniu zdravia aj života. „V bežnej situácii by elektrické aktivity na srdci neboli nebezpečné, ale v týchto extrémnych podmienkach môže dôjsť k poruchám frekvencie srdca či jeho činnosti, dokonca aj k zástave,“ upozorňuje lekár.

Látky z energetických nápojov odďaľujú vyčerpanosť. No odrazu, keď prestanú pôsobiť, samotné vyčerpanie môže byť rizikom. „Vždy, ak ženieme organizmus na hranu, môžeme mu uškodiť,“ vysvetľuje lekár.

Ešte sme napísali Pribudlo ďalšie obmedzenie na jedinej ceste do mestskej časti, spísali petíciu Čítajte

Špeciálnou kategóriou sú dievčatá

Zvláštnou kategóriou ľudí, ktorá by si mala dávať oveľa väčší pozor pri pití energetických nápojov, sú dievčatá. „Ak dochádza pri ich pití ku kombinácii s alkoholom, fajčením a antikoncepciou, hlavne tie, ktoré majú predispozíciu k zvýšenej zrážanlivosti krvi, sú v nebezpečenstve. Môže nastať situácia, že dôjde k embolizácii alebo tvoreniu trombov, čo nemusí vždy dobre dopadnúť,“ vysvetľuje lekár. Upozorňuje aj na možnosť privolania srdcového infarktu alebo mozgovej príhody.

Deti by mali mať absolútny stop

Nie je ničím výnimočným, že energetické nápoje sa objavujú aj v rukách trinásťročných či mladších detí. Deti do osemnásť rokov by však energetické nápoje podľa lekára vôbec nemali piť. „Nemalo by to pre ne byť dostupné a nemali by sa im takéto prípravky vôbec dávať. Detský organizmus je citlivejší a náchylnejší a pri veľmi častom pití energetických nápojov sú pre ich zdravie rozhodne veľmi nebezpečné. Môže sa najprv objaviť búšenie srdca, pocit na vracanie, točenie či bolesti hlavy, trasenie rúk. Toto sú prejavy zvýšenej frekvencie srdca aj krvného tlaku,“ opisuje varovné symptómy lekár. Reakcie na kofeín či iné povzbudzujúce látky sú u každého človeka iné. „Niekto reaguje veľmi citlivo, iný menej,“ hovorí lekár.