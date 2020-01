Bratia Pagáčovci sa presadili na svetovom šampionáte v Sparte + FOTO

Bývalým hokejbalistom Pruského učarili jedny z najťažších pretekov.

1. jan 2020 o 17:49 Jozef Šprocha

Preteky Spartan patria medzi tie najťažšie, pretože okrem vytrvalosti musí pretekár preukázať silu aj obratnosť. Na Slovensku patrí k čoraz populárnejším športovým odvetviam, o čom svedčia aj medailové úspechy na nedávnych majstrovstvách sveta v gréckej Sparte. Medzi najlepšími sa nestratili ani bratia Vladimír (26) a Daniel (22) Pagáčovci z Pruského. Prvý z nich bol osemnásty, druhý získal bronz vo svojej náročnej vekovej kategórii.

S akým športom ste začínali?

Obaja sme začínali s hokejbalom, ktorý je v Pruskom dlhé roky veľmi populárny. Hrával som ešte aj futbal, no po odchode na vysokú školu už na to nebolo toľko času. Dal som sa na posilňovanie, neskôr pribudol beh. Keď do Bratislavy prišiel študovať aj Daniel, už som nebol na tréningy sám a ťahali sme jeden druhého. O Spartanovi sme spočiatku nevedeli a ani sme o ňom nerozmýšľali. No chceli sme vyskúšať súťažne nejaký šport kde by sme zužitkovali to čomu sme sa vtedy venovali a keď sme sa dozvedeli o pretekoch Spartan, zaujalo nás to.

V Pruskom je populárny beh do vrchu na Vršatec, nelákal Vás?

Aj keď to máme za humnami, chodili sme sa zo začiatku iba pozerať. S hmotnosťou okolo 85 kilogramov by sme proti profi bežcom, ktorí sem chodia, nemali šancu. V silových disciplínach by však boli oproti nám vo veľkej nevýhode. No ako to už býva, nevydržali sme sa len prizerať a keď nám to časovo vyhovuje, týchto domácich pretekov sa posledné roky zúčastňujeme aj my dvaja. Pri našich spoločných behoch ťaháme jeden druhého, hecujeme sa a posúvame sa výkonnostne stále vyššie. Keďže na Spartanovi sa behá často v lyžiarskych strediskách s veľkým prevýšením, rozhodli sme sa to vyskúšať. V roku 2015 bola našou prvou výzvou najkratšia približne osemkilometrová trať v Tatranskej Lomnici. Nasledovali preteky v Čechách a za posledné dva roky sme obaja neustále v kolotoči pretekov.

Z koľkých možností je možné vybrať typ preteku?

Pretekári si môžu vybrať preteky z viacerých možností a to šprint, super alebo beast. Dĺžka trate je od 6 – 8 km na šprinte, cez 13 – 15 km v supri až po beast, kde pretekár musí zvládnuť aj viac ako 25 km. K tomu treba prirátať prevýšenie, ktoré je na tých najťažších pretekoch aj cez 2 tisícky nastúpaných metrov a obtiažne prekážky. Čím je trať dlhšia, tým ich je viac a sú náročnejšie. Okrem Slovenska sa preteky konajú aj v okolitých krajinách v rámci seriálu Centrálnej Európy a to v Česku, Poľsku, Maďarsku a Rumunsku. Vybrané preteky z týchto krajín sú bodovo ohodnotené a na konci sezóny sa vyhlasuje víťaz. Daniel tento rok svoju kategóriu v rámci centrálnej Európy s prehľadom vyhral. Čerešničkou na torte bývajú trifecta víkendy, kde pretekár musí zvládnuť všetky tri úrovne za dva dni.

Prečítajte si

Prečítajte si Nikoleta Trníková predviedla skvelé predstavenie v Dánsku Čítajte

V Spartanovi čakajú na pretekára okrem prekážok aj ďalšie lahôdky.

Počas našej zatiaľ ešte krátkej kariéry sme už zažili všeličo, pretože na trati nás čaká vždy veľa rôznych prekážok, ktoré sa menia alebo ich organizátori vylepšujú aby sme to nemali jednoduché. Ak pripočítame prevýšenie v často horskom teréne, nie je to hračka. Veľmi dôležitá je príprava. Často trénujeme s vreciami, niekedy so záťažovou vestou či ťažkým batohom a sami si tak vytvárame spartanské podmienky. Spočiatku sa na nás ľudia pozerali ako na čudákov, ale väčšina už vie čomu sa venujeme a prečo to robíme. Sila je extrémne dôležitá, v súťaži nosíme vedrá so štrkom, betónové gule, polmetrákové vrecia a veľa iného. Každá chyba a nesplnenie prekážky sa trestá tzv. „angličákmi“, čo je kľuk s výskokom. Ak ich musíte urobiť tridsať, nielenže strácate čas, ale pridáva sa aj únava. A verte, že keď ich máte robiť niekoľkokrát počas pretekov tak to skutočne pocítite a radšej si tie prekážky na ďalšie preteky natrénujete, no niekedy je to aj o šťastí.

Využívate silu aj vytrvalosť v živote?

Obaja máme šport v popise práce. Vyštudoval som inžiniera z informatiky a pracujem pre ozbrojené sily SR. Okrem toho, že máme povinnú telesnú prípravu, udržujem sa v kondícii spomínanými individuálnymi tréningami, čo mi veľmi pomáha. Vytrvalosť kombinujem so silovými disciplínami, takže je to ideálna príprava. Daniel študuje na fakulte telesnej výchovy, kde je to niečo podobné. Všetko, čo robíme naviac, je len plusom a výsledky hovoria za všetko.

Ktorý klub reprezentujete?

Sme členmi tímu Spartan Patriot Team Slovakia. Je nás asi dvadsať z celého Slovenska od východu až po Bratislavu. Materské kluby nemáme, trénujeme každý sám v domácich podmienkach no často si vieme dohodnúť stretnutie a ideme si spoločne niekam vybehnúť. No väčšinou sa vidíme až na konkrétnych pretekoch, ktoré si vopred dohodneme a spoločne naplánujeme. Súťažíme v rôznych kategóriách, ja som v kategórii 25 – 29 rokov a Daniel v kategórii 18 – 24 rokov no sú chalani ktorí behávajú hlavne elitnú kategóriu..

Ako vyzerá vaša príprava?

Teraz je po sezóne, dávky sú nižšie. Momentálne nabeháme týždenne tak do 50km po kopcoch, k tomu treba prirátať rôzne silové tréningy, no počas sezóny je toho oveľa viac. Doma je naším tréningovým miestom Vršatec, do polovice novembra mal Daniel na konte zatiaľ 92 výbehov ja o niečo menej. Pokiaľ ide o stravu, sme odchovaní na domácej strave od mamy. Nemáme vyberanú stravu, no pred pretekmi musíme dávať pozor, aby sme sa neprejedli alebo si dali niečo nevhodné. V jedálničku sú najmä ryža, mäso, zelenina a pred pretekom nám sedia najmä cestoviny. Videli sme ale aj bežcov, ktorí v občerstvovacej zóne počas pretekov Ultra, ktoré majú viac ako 50 km zjedli klobásu, zapili pivom a bežali ďalej. Väčšinu bežcov by to položilo po prvom kopci, ale aj to je príklad toho, že každému vyhovuje niečo iné.

Ktoré preteky boli doteraz najťažšie?

Najťažšie bolo Revište, čo bol náš prvý beast. Hneď po štarte začala prietrž mračien, všade bolo extrémne veľa blata, blýskalo sa, rieka, ktorú sme museli prekonávať bola rozvodnená a ľahší bežci mali čo robiť aby ich prúd nevzal so sebou. Pocitovo aj podmienkovo sme nič ťažšie zatiaľ nezažili. Daniel zvládol už aj ultra preteky na 56 kilometrov s prevýšením 3800 metrov za deväť a pol hodiny a skončil medzi elitou desiaty čo bol veľký úspech a tento rok bol 2. vo svojej kategórii.

Bolo ťažké dostať sa do nominácie na majstrovstvá sveta?