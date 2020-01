Dubnica si upevnila štvrtú priečku

Sumár 32. kola Slovenskej hokejovej ligy.

4. jan 2020 o 8:57 Jozef Šprocha

Považskobystričanom rýchly gól na body nestačil, Dubničania si poradili s Trnavou.

HK 95 Pov. Bystrica - Martin 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

V stup do Nového roka panterom vyšiel výbore, keď už v 2. min otvoril skóre Krieger – 1:0. Zápas bol vyrovnaný, ale hostia boli strelecky aktívnejší a v 11. min Babka vyrovnal. V závere tretiny mohli domáci ísť do vedenia, ale nevyužili dve presilovky. Už po 49 sekundách sa v druhej tretine presadil Rudzan – 1:2. Pri Knudsenovom vylúčení zvýšil v 33. min Žiak na 1:3. V 36. min mali panteri ďalšiu obrovskú šancu, ale nevyužili päťminútovú presilovku za faul Šimona, ktorý bol vylúčený do konca zápasu. Až v 56. min sa domáci dočkali po strele Jakubca – 2:3, ale vyrovnať sa im nepodarilo. Päť sekúnd pred koncom potvrdil výhru Martina Murček.

Góly: 2. Krieger, 56. Jakubec – 11. Babka, 21. Rudzan, 33. Žiak, 60. Murček.

MHK Dubnica – Trnava 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Dubničania boli počas celého zápasu lepším tímom, no súper dlho odolával. V 4. min sa domáci ujali vedenia Lantošom, ale o päť minút Kamenický vyrovnal. Ivanovič pochytal ďalšie šance Dubničanov a po prvej tretine bolo 1:1. V druhej časti pri vylúčení Kamenického na 2 + 10 minút využil v 30. min presilovku Nemček – 2:1. O minútu dostal domáci Ďuriš trest na 2 + 2 minúty, ale Dubničania sa ubránili. V 45. min dal dôležitý tretí gól Hefka a polminútu pred koncom zvýšil na konečných 4:1 Kristín.

Góly: 4. Lantoš, 30. Nemček, 45. Hefka – 9. Kamenický.

33. kolo: Bratislava Capitals – Sp. N. Ves 6:0, Topoľčany – Skalica 5:2, Levice – Žilina 4:7.

1. Capitals BA 34 25 5 4 178:73 81

2. Martin 34 20 6 8 137:95 71

3. Topoľčany 34 18 9 7 114:79 71

4. Dubnica 34 16 5 13 109:110 56

5. Sp. N. Ves 34 15 5 14 113:115 52

6. Skalica 34 14 6 14 117:102 51

7. Žilina 34 14 4 16 101:108 48

8. Levice 34 11 4 19 111:135 38

9. Pov. Bystrica 34 9 5 20 92:137 34

10. Trnava 34 6 2 26 96:181 20

SR U 18 10 1 0 9 16:53 3