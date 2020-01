Ak chcete voliť zo zahraničia, na žiadosť máte necelý týždeň

V nadchádzajúcich parlamentných voľbách majú možnosť voliť aj Slováci mimo krajiny. Musia si o to ale zažiadať do desiateho januára.

5. jan 2020 o 8:05 Peter Hudák

POVAŽIE. Ak budete počas nadchádzajúcich parlamentných volieb mimo republiku, nemusíte sa vzdať voličského práva. Nesmiete však zabudnúť podať si na to Žiadosť.

Slováci, ktorí chcú v nadchádzajúcich parlamentných voľbách voliť zo zahraničia prostredníctvom pošty majú necelý týždeň na to, aby si o túto možnosť podali Žiadosť. Stihnúť to musia do 10. januára. Žiadosť možno podať aj elektronicky.

Poštou môžu voliť plnoletí občania SR bez trvalého pobytu na Slovensku, ale aj občania s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí v krajine v čase volieb nebudú. Žiadosť je dostupná na webstránke ministerstva vnútra, zaslať ju môžete elektronicky alebo listom.

Volič s trvalým pobytom na Slovensku musí poslať žiadosť o voľbu poštou obci, kde má trvalý pobyt.

Volič bez trvalého pobytu na Slovensku musí žiadosť v listinnej podobe doručiť na adresu odboru volieb, referenda a politických strán MV SR. Elektronickú žiadosť treba posielať na emailovú adresu volby@minv.sk.

Ak bude žiadosť v poriadku, voličovi prídu najneskôr 3tridsaťpäť dní pred dňom konania volieb na adresu miesta pobytu v cudzine úradne opečiatkovaná obálka, hlasovacie lístky, návratná obálka s predpísanými adresami a poučenie o spôsobe hlasovania.

Parlamentné voľby 2020 Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020, kandiduje v nich 25 politických subjektov. Volič môže do obálky vložiť jeden hlasovací lístok bez úprav alebo na ňom zakrúžkovať preferovaných kandidátov z listiny danej strany. Najviac však môže odovzdať štyri preferenčné krúžky.

Obálka s odovzdaným hlasovacím lístkom musí byť na Slovensko doručená najneskôr do 28. februára 2020.

Ministerstvo vnútra (MV) SR upozorňuje, že si netreba voľbu poštou nechávať na poslednú chvíľu.