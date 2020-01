Na Nový rok skončili v ľadovej vode, neodolali ani vodopádikom

Na Stavnicu sa v Papradne prišlo kúpať viac otužilcov ako minule.

6. jan 2020 o 9:19 Bernadetta Pitoňáková

PAPRADNO. Novoročné kúpanie na Stavnici, v horskom potoku, ktorého voda je poriadne studená aj v lete, sa už stalo tradíciou. Do Papradna prišli aj otužilci z Považskej Bystrice, ktorí sa od septembra stretávajú na Podhradskom mori. Špecifický dôvod majú na spoločné zimné kúpanie papradnianski hasiči.

Nielen na utuženie tela

Hasiči žartom po pobyte v studenej vode poznamenali, že pri ich zásahoch býva skôr horúco, tak to bolo trochu o inom. Nešlo však len o tréning.

„Sme tu hlavne preto, aby sme utužili partiu. Nahovoriť som sa nechal prvý raz a

Súvisiaci článok Na silvestrovský výstup prišli aj s trojmesačnou Nelkou (+foto) Čítajte

teraz hovorím, že asi už aj posledný,“ povedal s úsmevom Ľuboš Pauk.

Hneď však dodal, že pre dobrých kamarátov by človek urobil čokoľvek, tak v ľadovej vode bude pravdepodobne aj o rok.

Aj keď po prvých kontaktoch s vodou sa cítil všelijako, neskôr sa dostavili príjemné pocity. „Nečakal som tiež, že sa príde pozrieť toľko ľudí a podporiť nás. Aj to bolo fajn,“ skonštatoval.

Anna Zboranová, ktorá sa na kúpajúcich len prizerala, potvrdila, že divákov prišlo naozaj veľa. „Veru viac ako minulý rok a aj odvážlivcov bolo v Papradnianke minimálne raz toľko.“

Ona by do potoka nevliezla ani za svet.

„Voda je strašne studená. Ale mladým nech to padne na úžitok, nech sú zdraví a pri sile celý rok,“ zapriala im.

O rok sa vraj odvážia

Po poháriku si aj za otužilcov nalievali na brehu dvaja kamaráti. „Na budúci rok pôjdeme možno aj my dvaja. Čo vy viete?“ zareagovali, keď sme sa pýtali, prečo nie sú vo vode. Máme si ich vraj dobre zapamätať, a čo nie je, môže ešte byť.

„Človek sa na to ale musí pripraviť, teraz nebolo času,“ povedal Peter Šamaj. Nuž uvidíme, či ho aj s Mirom Belušíkom na budúci rok ozaj uvidíme pod Stavnicou.

„Určite by som tam nevliezol,“ skonštatoval rozhodne Patrik Macošínec. Hasiči sú vraj trénovaní na všelijaké iné veci, tak ani toto nebol pre nich asi problém. „Netrénovaný človek by to tiež mohol zvládnuť, ale radšej by som to nepokúšal,“ dodal ešte.

Prekvapením bola Martinka

Našli sa však aj odvážne deti, ktoré dokonca nahovorili aj dospelých. Dušana Balušíka osemročný vnuk Samuel. „Veľmi to chcel skúsiť, tak som súhlasil. V plytkej vode to bolo fajn, z tej hlbšej už chcel ísť rýchlo von. Pre mňa bolo vôbec prekvapením, že tam vošiel. Po kom je taký odvážny, to neviem,“ zhodnotil s tým, že všade vraj musí byť.

Prizreli sme sa chlapcovi bližšie a spoznali sme ho. Bol to odvážny chalan, ktorý svojou jazdou otváral súťaž traktorov v Hornej Marikovej. „Bolo to dobré,“ prezradil po kúpaní roztrasený Samko.

Súvisiaci článok Ak chcete voliť zo zahraničia, na žiadosť máte necelý týždeň Čítajte

Že sa do vody hrnul vnuk, Dušana Balušíka až tak nezaskočilo. Keď sa však povyzliekala do plaviek aj najmladšia dcéra, to bolo veľké prekvapenie.

„Tina, tak tebe by som to ozaj neveril,“ skonštatoval po kúpaní. Martinku sme oslovili, už keď sedela zabalená do deky a sŕkala horúci čaj. Ešte sa jej trochu triasol hlas, mala ho zastretý, ale bolo jej už teplo. Pred kúpaním bola, samozrejme, aj príprava. V ľadovej vode si máčala však vždy len nohy. Teraz vošla až po pás.

„Nikomu ani doma nepovedala, že pôjde do vody, až teraz. Tu, priamo na mieste,“ prezradila mamina Mária Balušíková.

Keby ich vraj všetkých čo ako odhovárala, išli by. „Sú tvrdohlaví. Najmä on,“ kývla hlavou a pozrela na manžela s tým, že keď si Balušíkovci niečo zaumienia, musia to vyskúšať.

So smiechom ešte dodala, že Dušan sa vraj pripravoval na kúpanie. „Pozeral na ľadových medveďov v televízore spod deky.“

Otužilci z Podhradského mora

Na kúpanie do Papradna prišli aj otužilci z Považskej Bystrice. „Super, fantastická voda,“ zhodnotil Roman Klinčúch, ktorý si ešte pred kúpaním vybehol na Manín.

Partia otužilcov sa chodí pravidelne kúpať od septembra minulého roku na Podhradské more. Ide o rekreačnú lokalitu, ktorá sa vytvorila na štrkoviskách po výstavbe diaľnice neďaleko Považského Podhradia.

„Tu je však voda určite studenšia, lebo je tečúca,“ zhodnotil Roman. Keď zbadal vodopád, neodolal ani ľadovej sprche. „Nevyskúšať ho? To nie, takú lákavú výzvu?“ usmieval sa.

Po ľadovom kúpeli sa vôbec netriasol, hlas mal pevný. Akoby si skočil do vody v horúcom lete. Pokojne s nami hovoril a neponáhľal sa ani poobliekať do suchého. Len na rukách sa objavili nejaké tie zimomriavky.

„Je to dobré, prečo by ma malo triasť,“ čudoval sa. Otužuje však už veľmi dlho. Dnes už zrelý chlap začínal ešte ako chlapec s otcom.

„Nie sme tulene ani mrože, je jasné, že zo začiatku zima vo vode príde. Potom sa ale dostaví fantastický pocit, keď sa začína rozlievať teplo zvnútra,“ prezradil.

Po kúpaní v ľadovej vode má človek fantastické pocity, vylúčia sa hormóny šťastia, rovnako ako po namáhavom výstupe na vrch či zaberačke na bicykli. Na kúpanie prišiel Roman aj so svojou partnerkou Katkou a kamarátom Dominikom Malíkom.

„Postupne pribúda viac a viac ľudí, ktorým sa pozdáva zimné kúpanie, čo je fajn,“ zhodnotil Dominik.

V Rumunsku nič, až v Papradne

Vasil Marián Gavrila mal dlhšie len veľký sen začať s otužovaním. Pochádza z Rumunska a do Papradna sa priženil.

„U nás v Rumunsku sa hodí do studenej vody kríž, mladí ľudia za ním skočia a kúpu sa v mori,“ prezradil zvyk z jeho domoviny. Vídaval to ako chlapec a chcel to vyskúšať. Doma sa nepodarilo, sen sa naplnil až po príchode na Slovensko. Stavnica síce nie je more, ale aj tak je rád. Otužuje, samozrejme, pravidelne.

Manželka sa zatiaľ nepridala, ale nebránila sa veľmi. Možno časom aj ona rozšíri rady otužilcov.