O čom sme písali v roku 2019

Pozrite si redakčný výber najdôležitejších udalostí z prvých mesiacov minulého roka

9. jan 2020 o 8:00 Peter Hudák

Rekonštrukcia železnice pokračuje

Výstavba tunelov, ktoré vznikali v rámci rekonštrukcie železnice medzi Púchovom a Považskou Bystricou, pokračovala aj v zime. Kým v 1082 metrov dlhom tuneli Diel nad Nimnicou sa razilo bez väčších komplikácií, v dlhšom tuneli Milochov, ktorý bude merať 1861 metrov, sa objavili problémy s nepriaznivou geológiou. V januári mali od východného portálu vyrazených 170 metrov a od západného portálu prerazili o päťdesiat metrov menej.

S prerazením tunela sa počíta podľa harmonogramu prác v druhom kvartáli roka 2020. Tunel Diel vyrazili v máji. Počas roka sa stavbárom postupne podarilo premostiť rieku i cestu na konci obce Nimnica, vybudovali cestný nadjazd v Nosiciach a tiež premostili Nosickú priehradu medzi oboma tunelmi 600 metrov dlhou estakádou.

Súvisiaci článok Tunel Diel nad Nimnicou je pred dokončením Čítajte

Zredukovali spoje hromadnej dopravy

V Považskej Bystrici zredukovali niekoľko spojov mestskej hromadnej dopravy. Podľa zástupcu primátora najazdia autobusy MHD ročne 1,2 milióna kilometra a nový návrh hovorí o 871-tisíc kilometroch. Rozhodnutie sa nepozdávalo obyvateľom mesta. Jazdia mestskou dopravou, hlavne do práce, škôl a aj do nemocnice. Vznikla aj petícia, ale zrušené autobusové spoje, až na malé výnimky, sa späť nevrátili.

Brvnišťanom sa podarilo niečo výnimočné

Rífová píšťala je tradičný a zaužívaný nástroj v Papradnianskej doline, ale aj v celých Javorníkoch. Zapísali ju do Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Nevyrábala sa vŕtaním, ale štiepaním liesky alebo aj ihličnanov. Jadro sa vylúplo, aby zostali dva oblúkové polplášte, ktoré sa vyhladili, poprípade sa ešte ďalej vyžľabili, namazali smolou alebo nejakým spojivom, kto aké mal, a zlepili. Píšťala má nielen špeciálny spôsob výroby, ale aj hry. Aby vyhovovala hlasovým možnostiam dospelého muža, musela byť dlhšia. Mala od osemdesiat až do sto centimetrov. Pri hraní musí byť preto otočená nabok ako flauta. Preto ju aj pomenovali ako rífová píšťala, hoci celkovo patrí do radu koncových píšťal.

Súvisiaci článok Nečakané rozhodnutie, mesto lesy neprenajme Čítajte

Púchov bude mať lesopark

Mesto Púchov sa posledných sedemnásť rokov v starostlivosti o svoje lesy spoliehalo na Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky. Nájomná zmluva však skončila minulý rok a rovnakú sumu Lesy SR už Púchovu neponúkli. Mestský poslanecký zbor schvaľoval novú nájomnú zmluvu za šestinu doterajšej sumy.

Aktivisti Michal Bizoň a Richard Pekara rozbehli petíciu za zriadenie lesoparku v časti mestských lesov, novú zmluvu o prenájme odmietajú. Poslanci mesta na svojej aprílovej schôdzi schválili opätovný prenájom lesov, no primátorka uznesenie nepodpísala.

Poslanci prehodnotili názor a schválili zámer zriadenia lesoparku.

Trenčiansky kraj volil Čaputovú

Marcové voľby prezidenta Slovenskej republiky mapoval aj náš týždenník. Okrem reportáží zo samotných volieb sme priniesli aj názory siedmich prezidentských kandidátov z diskusie počas jazdy prezidentským vlakom na trati Bratislava – Žilina.

Voľby v Trenčianskom kraji, podobne ako v celoslovenskom meradle, v prvom kole vyhrala Zuzana Čaputová. Získala tu 40,57 percenta hlasov. Druhý v poradí, Maroš Ševčovič, získal 18, 66 percenta preferencií. Tretím bol Štefan Harabin pred Mariánom Kotlebom. Priemerná volebná účasť v kraji bola 53,51 percenta.Účasť v druhom kole bola citeľne nižšia, 45,83 percenta. Čaputovej víťazstvo bolo v kraji tesné. Získala 51,69 percenta hlasov, kým jej protikandidáta Maroša Ševčoviča volilo 48,3 percenta zúčastnených voličov.

Súvisiaci článok R6 je opäť aktuálna Čítajte

Rýchlostnú cestu R6 tak skoro nepostavia

Medzivládnu dohodu o dopravnom prepojení medzi Českom a Slovenskom cez koridor Púchovskej doliny podpísali obe krajiny ešte v septembri 2004. Záverečné stanovisko ministerstva životného prostredia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie z marca 2009 už ale stratilo platnosť. Na jeseň sa téma rýchlostnej cesty opäť otvorila. Dotknuté obce mali možnosť opätovne sa vyjadriť k jej budovaniu.

Zámer ponúka celkovo až tri variantné riešenia. Variant červený, modrý a kombinovaný. Mierne sa líšia v trasovaní. Červený variant by mal mať takmer 22,5 kilometra, modrý je kratší o 28 metrov. Modrá trasa počíta s premostením Váhu a Kočkovského kanála medzi Streženicami a Horenickou Hôrkou.

Pripomienkovaním dopadov na životné prostredie sa proces budovania rýchlostného ťahu opäť začal, no o reálnej výstavbe sa uvažuje až po roku 2027.