Považskobystričanom výrazne chýbajú doma stratené body

MŠK Považská Bystrica zaostáva v 3. lige za prvou Myjavou.

7. jan 2020 o 18:13 Jozef Šprocha

Úzky káder potrebuje doplnenie, o prvenstvo Považania podľa trénera Jaroslava Vágnera na jar zabojujú.

Treťoligoví futbalisti MŠK Považská Bystrica sa pred sezónou netajili s vysokými ambíciami. V tabuľke prezimujú na druhom mieste so sedembodovou stratou na prvú Myjavu. O prvej polovici súťaže hovoríme s trénerom Jaroslavom Vágnerom.

Ako ste spokojný s umiestnením a hrou?

Druhé miesto poteší, ale na druhej strane, nebyť výrazných bodových strát doma, mohli sme byť pokojne prví. Problémom boli zápasy na domácej pôde, kde sme vyhrali iba dva. Mrzia nás prehry s Myjavou, kde sme neudržali vedenie 1:0 a prehrali 1:2. Podľahli sme doma aj Beluši a posledné tri zápasy doma skončili remízami. Dvanásť stratených domácich bodov je veľa, nevykompenzovalo to ani osemnásť bodov, ktoré sme získali vonku, čo bolo najviac zo všetkých tímov. Z našej situácie vyťažila Myjava, ktorá bodovala pravidelne, a hoci prehrala o zápas viac ako my, má sedembodový náskok.

Kde vidíte príčiny domácich nezdarov?

Každý súper príde so zatiahnutou obranou, čo nám, nevyhovovalo. Je to úplný opak, čo hráme vonku, kde dokážeme vyrážať do otvorenej obrany a dávať góly. Napriek tomu, že sme mali v kádri troch typických zakončovateľov, chýbali nám najmä góly vlaňajšieho kanoniera Mareka Gajdošíka. Dostával sa do šancí, no skóroval až v desiatom zápase. Mareka Zuziaka limitovalo zranené rameno a zachraňoval nás deväťgólový Lukáš Slávik. Potrebujeme jednoznačne klasického hrotového útočníka, ktorý by vedel dávať góly.

Jeseň ste absolvovali s úzkym kádrom. Aké boli dôvody?

Do súťaže sme nastupovali so šestnástimi hráčmi a dvoma brankármi. Nemohli sme si dovoliť viac. Výrazne chýbal Róbert Petruš, ktorý neodohral ani minútu pre zranenie podobne aj Jakub Zavadzan. Sebastián Čiernik a Jakub Borovička začali chodiť na vysokú školu, čo sa prejavilo na tréningových výpadkoch. Po jeseni nás opustil útočník Adam Gáborík, ktorého si vyhliadla Dubnica. Presvedčili sme sa, že ak chceme mať lepšie výsledky, musíme mať širší káder.

Máte vyhliadnuté posily?

V našom regióne, kde hrajú dve druholigové a tri treťoligové tímy nájsť hráča zodpovedajúcej kvality nie je jednoduché. Nedarí sa nám vychovať hráča vo vlastnom doraste. Máme tu dobré podmienky, verím, že onedlho sa niektorý z odchovancov presadí. Sledujeme prípadných adeptov, radi by sme privítali u nás bývalých odchovancov z vyšších súťaží, ale jednouché to nebude.

Dokážete Myjavu potrápiť v boji o postup?

Myjavčania sú nováčik, ale majú silný káder, viacerí hrali najvyššiu súťaž. Na jar chceme pokračovať v dobrých výkonoch vonku, dôležitý bude duel na Myjave, ktorej chceme odplatiť prehru. Doma bude cieľom vyhrávať, k čomu potrebujeme výrazne zlepšiť efektivitu. Zimnú prípravu absolvujeme v domácich podmienkach, máme kvalitnú umelú trávu. Halové turnaje vynechávame. Šancu dostanú aj dorastenci, aby zažili každodenný tréning. Ich nevýhodou je, že naskočiť z tretej dorasteneckej ligy do tretej mužskej je nesmierne náročné.

Káder MŠK Považská Bystrica (v zátvorke počet strelených gólov): Matej Vozár, Jozef Bobot, Fabián Čiernik – Marián Vala, John Ofotsu Twasam (1), Lukáš Mravec (1), Roman Častulín, Branislav Gamboš, Mário Boris (1), Matej Zavadzan, Adam Gáborík (1), Marek Gajdošík (6), Lukáš Slávik (9), Martin Baránek, Jakub Zavadzan, Sebastián Čiernik, Marek Zuziak (4), Róbert Petruš, Jakub Borovička, Jozef Čičut. Alex Gabriš.