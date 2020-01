V novom roku sľubujú opravy materských škôl, športovísk, lepšie cesty

Niektorým poslancom chýbali v návrhu rozpočtu na finančnej komisii dôležité investície.

8. jan 2020 o 9:22 Bernadetta Pitoňáková

POVAŽSKÁ BYSTRICA Považskobystrickí poslanci schválili ešte vlani rozpočet na rok 2020. Primátor Karol Janas vyjadril po schválení rozpočtu spokojnosť. „Rozpočet prešiel 20 hlasmi, čo si nepamätám za dobu, čo som tu,“ skonštatoval. Prednosta mestského úradu Anton Martaus považuje rozpočet za ambiciózny. „Počíta s viacerými investíciami. Rozhodujúce sú akcie hlavne v súvislosti so športoviskami a materskými školami, ktoré sa budú kryť z návratných zdrojov, teda z úveru,“ informoval Anton Martaus.

Investície do dopravy, zelene a športovísk

Primátor Janas hovorí, že ľudia požadujú vo veľkom, aby sa zlepšil stav ciest a chodníkov.

„Tento rok by sme chceli preto preinvestovať sumu až milión eur. Osobitné problémy sú s parkovaním, takže chceme rozšíriť aj parkovacie plochy v lokalitách, kde to bude možné,“ informoval Janas. Dodal, že týmto problémom je najviac zaťažené sídlisko Rozkvet, kde počítajú s investíciou 250-tisíc eur. Na budovanie parkov a vysadenie nových stromov plánuje mesto investovať tiež asi štvrť milióna eur. Významná požiadavka je podľa Janasa revitalizácia priestoru nad základnou školou pod sídliskom Rozkvet, ale investovať chcú aj na ostatných sídliskách a v mestských častiach. „Všetko sa bude diať na základe diskusie s výbormi mestských častí, aby sa naplnili požiadavky ľudí,“ vysvetlil Janas.

Prioritou zostáva aj naďalej budovanie detských ihrísk a športovísk.

Štadión, hala aj plaváreň

Považskú Bystricu čakajú aj investície do športovej infraštruktúry. Pripravuje sa rekonštrukcia futbalového štadióna, plavárne a športovej haly. Na halu by malo mesto použiť aj štátnu dotáciu 150-tisíc eur. Dotáciu 750-tisíc eur dostane zase cez Slovenský futbalový zväz na rekonštrukciu futbalového štadióna. „Toto má mesto už aj zmluvne podchytené. Budeme mať 40-percentnú spoluúčasť. Okrem toho sme mali informáciu od Slovenského zväzu atletiky, že nám dá dotáciu 400-tisíc eur. Mesto by malo opäť účasť 40 percent, lebo je to rovnaká grantová schéma,“ informoval Janas.

Čakajú na dotáciu

Pri schvaľovaní rozpočtu však podľa primátora Janasa oficiálne potvrdenie z atletického zväzu nedostali, len telefonickú informáciu, že dotácia bola znížená pre veľký počet záujemcov.

„Mesto by tak malo dostať 240-tisíc eur. Trváme na tom, aby dotácia prišla, len čakáme na zmluvu. Nemôžeme dať do rozpočtu nejakú sumu, ak nevieme, koľko sa objaví v zmluve. Ale my sme už dnes navýšili sumu pri spoluúčasti na rekonštrukciu,“ informoval Janas.

Pri dotácii futbalového zväzu by malo mesto účasť okolo 400-tisíc eur. Do rozpočtu však dali 750-tisíc eur. „Tak, aby sa robila aj atletická dráha, ak príde zmluva z atletického zväzu,“ dodal Janas. Aký počet dráh by sa urobil, k tomu sa konkrétne nevyjadril. „Všetko sa uvidí podľa cenovej kalkulácie,“ zdôvodnil.

Janas pripomenul, že sa schválilo aj vecné bremeno pre futbalový zväz v súvislosti so štadiónom, aby tu mohli usporadúvať akcie mládežníckych reprezentácií.

„Ak sa má organizovať niečo podobné, mesto musí dať do poriadku dráhu, inak by sa muselo hanbiť, že je zanedbaná.“

K tomu, či sa myslí aj na technické sektory pre atlétov, sa konkrétnejšie nevyjadril a zdôraznil, že všetko sa bude odvíjať od spolupráce so zväzom atletiky.

Futbalový zväz pritom končí s projektom v roku 2020 a atléti v roku 2021 a tak má mesto podľa primátora čas, aby veci skoordinovalo a urobilo ako treba.

Materské školy a lávka

Na finančnej komisii sa okrem iného veľa diskutovalo o rekonštrukcii materských škôl, ktoré sa spomínali ako investícia pri prerokovávaní návrhu na vzatie štvormilió-nového úveru počas predošlého zastupiteľstva.

Niektorí poslanci chceli položky z dôvodovej správy vtedy bližšie špecifikovať a dostať do záväznej podoby v uznesení, aby sa neskôr nepoužili peniaze inak, čo sa nepodarilo.

Na komisii poslancom Andrejovi Pélimu a Daniele Barbosovej pri prerokovávaní rozpočtu chýbala v návrhu práve položka na škôlky. Žiadali vysvetlenie od Antona Martausa, v rámci ktorej položky sú vyčlenené. Jasnú odpoveď nedostali.

Nedorozumenie

Primátor Janas tvrdí, že išlo len o nepochopenie zo strany poslancov.

Sľubuje investície do materských škôl. Z Mierovej ulice chce mesto presťahovať materskú školu do bývalej budovy zdravotníckej školy. Tiež robiť veľkú rekonštrukciu ďalších dvoch, a to materskej školy na Rozkvete a Grznára 1444 na sídlisku SNP.

„Materskú školu 1441 čaká rekonštrukcia z eurofondov, všetko už je dohodnuté, súťaž je ukončená,“ informoval.