Čo hýbalo regiónom v prvom polroku 2019

Ponúkame redakčný výber najdôležitejších udalostí z prvého polroka minulého roka

9. jan 2020 o 6:51 Peter Hudák

Bojovali proti logistickému skladu

Nad horným koncom obce Visolaje, v časti známej ako Zámlynie, má vyrásť nové logistické centrum. V budúcnosti poslúži ako sklad hotových výrobkov pre gumárenskú firmu Continental Matador Rubber.

Doterajší priestor vyčlenený v územnom pláne obce ako priemyselný park nestačí. Obec rozbehla rozšírenie územného plánu o 49-tisíc metrov štvorcových. Časť obyvateľov obce s tým nesúhlasila a zozbierala podpisy pod petíciu proti rozšíreniu územného plánu a výstavbe logistického centra. Obávali sa zhoršenia životných podmienok, hluku a zvýšenej frekvencie kamió-nov v centre obce.

Petícia vyústila v obecné referendum o tejto otázke. To sa konalo 15. júna, no bolo neplatné. Zúčastnilo sa ho len necelých 45 percent oprávnených voličov. Podporovateľom petície chýbalo zhruba štyridsať hlasov, aby prešiel ich návrh nerozširovať priemyselnú zónu.

Región trápili prívalové dažde

Na sklonku mája viacero obcí v regióne zaskočili prívalové dažde. V Kolačíne, miestnej časti Dubnice nad Váhom, sa vybrežil miestny potok a zatopil pivnice i kuchyne rodinných domov. Mesto vyhlásilo tretí stupeň povodňovej aktivity.

Voda ohrozovala aj Mikušovce, keď sa v miestnom potoku pod mostom spriečili kmene stromov. Ohrozovali prívod plynu i vodovod. Vďaka rýchlemu zásahu dubnických hasičov však k žiadnym škodám nedošlo.

Živel vyčíňal aj v Púchovskej i Marikovskej doline. V Lysej pod Makytou sa vybrežili menšie prítoky Bielej vody v osadách. Do neskorej noci sa snažili bagrom prečistiť riečištia.

Odstavili ich od elektriny

Dve obce v Púchovskom okrese na tri týždne odstavili od dodávky elektrickej energie pre plánovanú rekonštrukciu vedenia vysokého napätia.

Život v obciach Zubák a Horná Breznica sa spomalil. V Zubáku vypomohol v školskej kuchyni i pri chode úradu motorový agregát. Niekoľko obchodov zostalo zavretých. Obavy ľudí sa na- šťastie nenaplnili a obe obce prečkali nepohodlie bez výraznejších škôd.

Vyhlásili výnimočnú situáciu

Prístupovú cestu do horskej obce Mojtín v Púchovskom okrese dlhé roky ohrozovalo skalné bralo Smetlička. Obec sa roky snažila o jeho sanáciu. V máji zvolali krízový štáb a vyhlásili výnimočnú situáciu. Začali sa práce na odstránení skaly. Štát prisľúbil finančnú pomoc s využitím eurofondov.Práce na sanácii skaly začali inštalovaním betónových zábran proti zosuvu skál a budovaním obchádzkovej trasy, ktorá mala obec spojiť so svetom cez Suchú i Jaseňovú dolinu a Tŕstie počas odstraňovania skalného masívu. Práce chceli realizovať bez použitia trhavín a ukončiť do októbra.

Uctili si Štefánika

V obci Záriečie v srdci Púchovskej doliny si pripomenuli sté výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika. Jeho pamiatku si uctili slávnostným programom, ktorého časť sa odohrala pred generálovou bustou, ktorá stojí v centre obce nepretržite už od roku 1935.

Záriečania pomník ubránili aj proti snahám bývalého režimu o jeho zničenie.

Farma znepríjemňovala ľuďom život

Na Bottovej ulici v Dubnici nad Váhom je radová zástavba rodinných domov. Kúsok od nich je rozsiahla farma, ktorá ľuďom dvanásť rokov znepríjemňovala život zápachom i utekajúcimi zvieratami.

Miestny muž zažil nepríjemnú situáciu, keď ho neďaleko domova zozadu napadol baran. Muž mal narazenú chrbticu.

Mesto prisľúbilo obyvateľom pomoc s cieľom dostať zvieratá z obytnej zóny. Farma je však na súkromných pozemkoch a tak malo zviazané ruky. Štátna veterinárna správa farmu kontrolovala a konštatovala viaceré porušenia veterinárnych noriem a zakročila. Z farmy postupne odvážali zvieratá. Posledné ošípané odviezli až koncom roka.