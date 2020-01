Na lávku cez Váh vyčlenili nakoniec menej peňazí

V rozpočte Považskej Bystrice sa s lávkou, ktorá má spojiť dve mestské časti počíta. Vyčlenená položka je však nižšia.

9. jan 2020 o 8:25 Bernadetta Pitoňáková

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Mesto vyčlenilo v návrhu rozpočtu pol milióna eur na lávku, ktorá by premostila Váh a spojila tak dve mestské časti. Položka sa nakoniec znížila.

Na finančnej komisii pred schvaľovaním rozpočtu sa hovorilo aj tom, či bude možné za financie, ktoré navrhlo mesto, urobiť lávku, ktorá by premostila Váh a spojila Považské Podhradie a Považskú Teplú.

Slúžila by peším a cyklistom. V návrhu rozpočtu, ktorý išiel do komisie, sa objavila položka 500-tisíc eur. „Sme si istí, že by to bolo možné, lebo sme nevychádzali z abstraktných čísel. Mesto Žilina robilo podobnú lávku v mestskej časti Vranie, stála niečo vyše 500-tisíc. Načo to však siliť, nechali sme 50-tisíc eur, aby sa urobila poriadna projektová dokumentácia a uvidíme, aké vyjdú čísla,“ skonštatoval Janas.

Peniaze, ktoré boli určené na lávku, chcú podľa primátora investovať do rozšírenia a rekonštrukcie kanalizácie v Považskej Teplej a Strojárenskej štvrti.

„Máme už dohodu s Považskou vodárenskou spoločnosťou o spoluinvestorstve v Považskej Teplej. Prispejeme 300-tisíc eurami, aby sme čím skôr ukončili budovanie privádzača z Moyzesovej ulice,“ zdôvodnil Janas.

Veľký problém je aj s kanalizáciou v Strojárenskej štvrti, ktorá nepatrí vlastne nikomu. Bola vo vlastníctve Považských strojární.

Keď skrachovali, nebola prevedená na vodárne ani na mesto a prešla pod správcu konkurznej podstaty.

„Dnes je vo veľmi zlom stave, starať sa o ňu musia obyvatelia a platiť musia aj všetky náklady s tým spojené. PVS ani mesto to nemôžu robiť, lebo nejde o ich majetok. Rozhodli sme sa ju prebrať a podľa toho, v akom je stave, ju opraviť alebo vybudujeme úplne nové vetvy. Potom to prevedieme na Považskú vodárenskú spoločnosť,“ informoval primátor Janas.