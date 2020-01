Hokejisti Dubnice neinkasovali, panteri neskórovali

Sumár 34. kola Slovenskej hokejovej ligy.

9. jan 2020 o 9:11 Jozef Šprocha

V Považskej Bystrici odišlo predčasne pod sprchy kvarteto hráčov.

HK 95 Pov. Bystrica - Bratislava Capitals 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Už po niekoľkých sekundách mohli panteri vyhrávať, ale Hamerlíkovi pomohla po strele J. Zlochu horná žŕdka. O tri minúty sa domáci tešili z gólu, ktorí rozhodca nepochopiteľne neuznal. V 20. min chýbala Knudsenovi sekunda, aby naskočil z trestnej lavici, no R. Varga bol rýchlejší a hostia vyhrávali. V 22. min bol hosťujúci Sloboda vylúčený na 2 + 10 minút, a v 25. min dostal domáci Knudsen trest na 5 minúty a do konca zápasu. Nepotrestaný ostal zákrok R. Vargu na domáceho gólmana Lampera. Selleck dlhú presilovku využil v 26. min – 0:2. V závere tretiny si to rozdali Turan a Švantner s Kalináčom a Bačom. V úvode tretej tretiny Pov. Bystrica nevyužila presilovku, no v 47. min pri vylúčení Šefčíka Selleck dal tretí gól. Hostia častejšie faulovali, ale domáci to nevedeli využiť. Selleck v 53. min inkasoval trest na 5 minút a do konca zápasu, ale panteri Hamerlíka prekonať nedokázali. V nervóznom závere najprv Surovka mieril do žrde a hostia vyprovokovali bitku, po ktorej predčasne zápas skončil pre Bohunického a domáceho Pelecha..

Góly: 26. a 47. Selleck, 20. R. Varga.

Pov. Bystrica: Lamper – L. Ďurkech, Šefčík, Augustín, Niník, Knudsen, Saboš, A. Zlocha, Kubala – Jakubec, J. Zlocha, L. Urbánek, M. Dolinajec, P. Ligas, Krieger, Mokrohajský, Turan, Švantner, Rodionov, Németh, Pelech.

Capitals: Hamerlík – Martinelli, Bohunický, K. Sloboda, Biro, Bača, Jankovič, Juriga, Šálka – Vašaš, Buc, R. Varga, T. Varga, Slovák, Selleck, D. Hudec, Kalináč, Surovka, Klučiar, Smolka, Danišovský.

Levice – Dubnica 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Dubničania dali nováčikovi lekciu z efektivity, keď ich oporou bol gólman Lakosil, ktorý kryl všetkých štyridsaťjeden striel. Hostia sa ujali vedenia v 6. min Lantošom po prihrávke Košeckého a o necelú minútu po Chatrnúchovej akcii zvýšil Kanaet na 0:2. Levičania súpera prestrieľali, no gól nedali ani počas troch presiloviek. Po prestávke najprv hostia nevyužili dve presilovky a potom prišli Lantošove chvíle. Najprv si dvakrát v krátkom čase odpykal dvojminútové tresty, aby minútu po návrate z trestnej lavice pridal tretí gól. V záverečnej časti Levice pridali, no Dubničania, ktorí vystrelili iba trikrát, odolali ďalším dvom presilovkám. V 58. min domáci stratili definitívnu šancu, keď Klenko po faule dostal ešte aj desaťminútový trest a Lakosil sa tešil z čistého konta.

Góly: 6. a 33. Lantoš, 7. Kanaet,

Levice: Kožiak – Kohút, Cebák, J. Štefanka, M. Novák, Šturdík, König, Bujanov, Adámik – Tužinský, Mrázik, Vorobjev, Romanov, Klenko, Prus, Piačka, J. Mihalík, Gubo, Sarvaš, Hvizdoš, Kováč.

Dubnica: Lakosil – Homer, Fančovič, Košecký, Chatrnúch, Trška, Hefka, Vereš – Nemček, Hegyi, Kristín, Klimenta, Ďuriš, Lantoš, Kanaet, Hudák, Matejka, Šedivý, Bodnár.

34. kolo: Trnava – Topoľčany 6:7 (4:1, 1:4, 1:2), 19. a 59. Daniel Baránek, 3. Tóth, 4. Mrava, 6. Marguš, Dávid Baránek – 27. a 42. Jurák, 16. Huba, 23. Hřebíček, Miklík, Tomčák, Kluka, Martin – Žilina 1:2 pp (0:0, 1:1, 0:0 – 0:1), 25. Paulíny – 21. Markovič, 61. Minárik, Skalica - Sp. N. Ves 6:1 (2:0, 3:0, 1:1), 14. a 57. Trnka, 13. Ivičič, 24. Okoličány, 30. Janík, 36. Štumpf – 55. L. Novák.

16. kolo: Trnava – SR U 18 3:2 (0:2, 1:0, 2:0), 27. Lindeman, 42. Beták, 44. Mrava - 11. Lukošik, 14. Demek.

17. kolo: Bratislava Capitals – SR U 18 3:2 (2:0, 1:2, 0:0), 20. a 35. Šalka, 14. D. Hudec – 21. Krajč, 30. Ketner.

1. Capitals BA 35 26 5 4 181:73 84

2. Topoľčany 35 19 9 7 121:85 74

3. Martin 35 20 7 8 138:97 72

4. Dubnica 35 17 5 13 112:110 59

5. Skalica 35 15 6 14 123:103 54

6. Sp. N. Ves 35 15 5 15 114:121 52

7. Žilina 35 14 5 16 103:109 50

8. Levice 35 11 4 20 111:138 38

9. Pov. Bystrica 35 9 5 21 92:140 34

10. Trnava 35 6 2 27 102:188 20

SR U 18 10 1 0 9 16:53 3