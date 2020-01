Kultúre sa v meste darí

Dubnica bilancovala kultúrne podujatia za uplynulý rok. Ponuka i návštevnosť išla hore.

10. jan 2020 o 7:25 Peter Hudák

DUBNICA NAD VÁHOM. Dubničania bilancovali kultúrne dianie v meste za minulý rok. Oddelenie kultúry mesta Dubnica nad Váhom v uplynulom roku zorganizovalo alebo spoluusporiadalo takmer 90 kultúrnych podujatí. Medzi nimi prevládali koncerty, divadelné predstavenia a na organizáciu náročnejšie komponované a viacdňové programy. K tým patrí napríklad fašiangový a veľkonočný program, ale aj Dubnický folklórny festival či multižánrové podujatie Babylon ART PARK JBM.

V lete aj pod holým nebom

V letnom období v Dubnici nechýbali ani predstavenia pod holým nebom ako koncerty, bábkové divadlá, cvičenie pilatesu v parku, premietanie letného kina či besedy. Svoje miesto si v kalendári udalostí našli tiež tie podujatia, ktoré priblížili dianie počas Nežnej revolúcie.

Čoraz obľúbenejšie sa stávajú aj čítačky literatúry a diskusie so spisovateľmi, ktoré organizuje Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom.

„Rok 2019 bol pre nás súborom veľkých kultúrnych výziev. Mnohé z organizovaných podujatí prešli veľkými zmenami, boli obohatené o nové prvky alebo predstavovali celkom nové koncepty. V prípade viacerých udalostí sme inovovali programovú štruktúru a zmenili aj miesto konania, a to najmä pokiaľ ide o fašiangy či folklórny festival, ktoré sme situovali do priameho centra mesta,“ vysvetlil vedúci oddelenia kultúry Richard Benech a dodal.

Lastovička

Zaujímavé sú aj štatistiky z Kina Lastovička. O jeho premietanie v roku 2019 prejavilo záujem viac ako 13 200 divákov, čo predstavuje nárast o 3 150 divákov oproti roku 2018.

Lastovička v uplynulom roku ponúkla 232 filmových titulov v 621 filmových premietaniach.

„K najnavštevovanejším projekciám patrila komédia Ženy v behu, dráma Trhlina, nedávno odpremiérovaný film Šťastný nový rok, rozprávka Ľadové kráľovstvo a tiež ďalšia novinka – Ženská na vrchole,“ povedal Benech.

Koniec dobrý všetko dobré

Záver roka v Dubnici nad Váhom patril vianočnému programu. V decembri 2019 zažilo svoju premiéru dubnické Vianočné mestečko. Počas presne 23 sa v ňom predstavilo viac ako 30 interpretov, zoskupení a účinkujúcich. Vianočným programom žil aj Dubnický kaštieľ, Kino Lastovička, Grotta s vyhliadkovou vežou či mestská športová hala.

K najvýraznejším novinkám patril aj maľovaný autorský betlehem z dielne výtvarníčky Aleny Teicherovej, ktorý svojím spracovaním patrí k originálnym nielen v regióne. Betlehem nainštalovaný na nádvorí Dubnického kaštieľa vhodne dotváral vianočnú atmosféru kaštieľa a je možné, že sa do budúcich rokov bude rozrastať o ďalšie postavy a výjavy.

„Podnety na podujatia prichádzajú takmer stále. Nie sú to len ponuky agentúr, televízie a rozhlasu, ale aj divákov a kolegov z iných miest, s ktorými niekedy konzultujeme úspešnosť predstavení. Celý proces plánovania a realizácie jedného podujatia trvá asi 6 mesiacov,“ povedal Benech.