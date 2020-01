Známa redaktorka sa stratila. Poznať zákony lesa je dôležité

Katka Tekeľová, ktorú poznajú diváci ako regionálnu redaktorku spravodajstva hlavne z Považskej Bystrice, má v živote veľkú zmenu.

11. jan 2020 o 9:20 Bernadetta Pitoňáková

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Od júna minulého roka už redaktorku Katarínu Tekeľovú, ktorú poznali ľudia z regionálneho spravodajstva Markízy, na obrazovke nevidieť. Prinášala správy práve z Považskej Bystrice, kde býva, a jej okolia, Ilavy, Dubnice, Púchova či Trenčína.

Začala sa venovať deťom v súkromných jasliach, ktoré si otvorila. Šestnásť rokov, ktoré strávila v médiách, však nechcela len tak zahodiť. Táto práca ju stále baví. Trošku však zmenila miesto. Nestojí už pred objektívom kamery, ale za ním. Pripravuje scenáre a režíruje dokumenty, v ktorých chce priniesť divákom nahliadnutie do sveta krásnej slovenskej prírody, aj do života ľudí v slovenských obciach. A tak vznikajú aj príbehy zo Záchrannej stanice pre zranené živočíchy v Zázrivej, napríklad o medveďovi Maťovi, orlici Zoji, ktorá bola adoptívnou mamou, či vlčici Daisy. Za kamerou stojí kamarát Jakub Krška.

Zmena

Katarína Tekeľová začala aktívnejšie spolupracovať so Záchrannou a rehabilitačnou stanicou pre voľne žijúce zvieratá v Zázrivej. „Moje objekty pred kamerou sú teraz väčšinou dvojkrídle alebo štvornohé, no, samozrejme, aj ľudia, lebo tí ich zachraňujú, starajú sa, aby prežili,“ približuje. Je to ale iné, ako robiť bežné denné spravodajstvo. „Hlavne sú vždy všetci radi, keď sa objavím,“ smeje sa Katka Tekeľová a dodáva, že to pri spravodajstve často nebývalo, lebo nie všetci ľudia boli vždy šťastní a nadšení, keď sa objavili médiá.

„Odpadla aj večná naháňačka a pozeranie na hodinky pre uzávierky. Ako si teraz točenie naplánujem, samozrejme, s minimálnymi zmenami, keď sa musím prispôsobiť zvieratám, tak sa deje. Po natočení materiálu sa nemusím ponáhľať hneď do strižne, ale mám čas nechať si všetko uležať, premyslieť, ako surovinu čo najlepšie spracovať,“ opisuje zmenu bývalá markizáčka. Dodáva, že pribudla tiež veľká radosť, pohoda a robota má oveľa väčší zmysel.

Niečo o vlkoch a medveďoch

Aj predtým sa venovala Katka Tekeľová témam z prírody, často aj výskytu veľkých šeliem a ich stretom s človekom. Jej pohľad sa pod vplyvom toho, čo vidí a absorbuje v záchrannej stanici, mení. „Vidím teraz často, čo obnáša záchrana zvierat. Pred časom som si napríklad aj ja myslela, že medveďov je možno veľa, ale to je vlastne len to A, ktoré sa hovorí v súvislosti s touto témou. Vidieť však treba aj B. Prečo tieto zvieratá schádzajú stále bližšie k dedinám, prečo ich stretávame tak často. Že práve my, ľudia, sme urobili niečo, čo je neprirodzené. Že im uberáme stále viac a viac z ich životného priestoru,“ konštatuje redaktorka.

Nepasuje sa však do pozície ochranára, naslovovzatého odborníka. Chce len povedať, že tento problém treba posudzovať komplexne. „Aby si dokázal ktokoľvek vytvoriť reálny názor, musí vidieť dve strany mince,“ dodáva.

Spomenula aj veľmi diskutovanú petíciu v súvislosti s lovom vlkov. Dostala informácie o tom, ako funguje svorka, o presne určenej úlohe každého jedinca v nej.

„Keď sa naruší, lebo niekto zastrelí alfa samca alebo niektorého z nadháňačov, či iného člena, ktorý má nezameniteľnú úlohu, je to zlé. Spoločenstvo je totiž načaté, začína sa rozpadať, nedokáže fungovať tak ako predtým. Snaží sa prežiť, aj oslabené. Prichádzajú problémy pre zásah zvonku,“ vysvetľuje Katka Tekeľová.

Ochranári ju zasvätili, že takáto svorka si netrúfne na bežný lov, ide po ľahšej koristi, a to ovciach či psoch v dedine. „Toto som uviedla len na ilustráciu, aby bolo jasné, že mnohé veci sú ovplyvnené tým, čo sme urobili my ľudia. Zvieratám veľa možností nezostáva. Chcú prežiť, tak im to velí príroda a tak reagujú.“

Maťo, pobyt v medzi ľuďmi, návrat a film

Katka však nemá naivné predstavy o tom, aké sú divo žijúce zvieratá. Vie, že nesníma žiadnych domácich miláčikov a maznáčikov, ale šelmy. Má veľký rešpekt. Aj pri mláďatách. Tak to bolo aj pri filmovaní medvieďaťa, ktoré prišlo o matku.

„Do jeho ohrádky v záchrannej stanici som vstupovala veľmi opatrne. Prišiel, pomotal sa okolo nôh, mohla som ho poškrabkať. Potom však prišli dva kroky vzad a klasický pohyb labou dopredu. Ilúzia o tom, aký je milučký, rýchlo padla. Hneď som vedela, s kým mám tú česť. Hoci s malou, ale predsa len šelmou,“ opisuje jednu z príhod.

Redaktorka vie presne, kde sú jej hranice, lebo v stanici sú divé zvieratá a ich reakcie môžu byť nevyspytateľné. „Je to však obrovská skúsenosť, fantastický zážitok, snímať príbehy zachránených zvierat,“ hovorí Katka a začne približovať príbeh medveďa Maťa.

Opustené mláďa sa snažili ochranári z Malej Fatry nechať ešte jeden deň v prírode. Potom sa vrátili, či nenájdu v snehu stopy mamy. Snaha udržať zviera v prirodzenom prostredí je vždy obrovská. „Nie je to tak, že niekto zbadá mláďa a šup s ním hneď do stanice. Takto to určite nefunguje. Maťo bol však príliš malý, návrat k pôvodnej rodine nebol možný a tak ho museli zobrať do záchrannej stanice. Strávil tam tri mesiace. Zosilnel a keď bol v stave sa o seba ako-tak postarať, prípadne vrátiť sa k inej rodine, vypustili ho.“

Bol to šťastný návrat, lebo Maťa neskôr zachytili aj na fotopasciach. Nezišiel ani do dediny, ani ho nenašli mŕtveho. „Všetci sa tešíme, že sa záchrana podarila.“

Toto je do filmíku spracovaný vianočný príbeh, ktorý sa objavil aj na webových stránkach stanice v decembri. Dňa 11. januára mal 14-tisíc reakcií od ľudí, že sa im príbeh zachráneného zvieraťa páči.

Orlica ako adoptívna mama či zachránená vlčica

Prvotinou však bol iný film zo stanice. Jedna z posledných reportáží, ktoré robila Katka Tekeľová pre televíziu, bola práve zo stanice. S jej pracovníkmi sa veľmi spriatelila. Keď odišla z telky, hneď prišla ponuka. „Oslovili ma, či by som im nepomohla. Priznám sa, veľmi ma potešilo, keď prišla takáto možnosť,“ dodáva. Začala s natáčaním dokumentu, vďaka ktorému môžu ľudia nazrieť do života stanice, príbehov rôznych zvierat.

Dokumentárny film Šanca prežiť, ktorý zachytáva rok v záchrannej stanici mal pred Vianocami premiéru v Zázrivej. Odkrýva prácu záchranárov vo všetkých ročných obdobiach. Osobitná časť je venovaná vypúšťaniu zvierat do voľnej prírody. Všetko je prepletené tromi zvieracími príbehmi. A to orlice Zoje, ktorá fungovala ako adoptívna mama. Dvoch medvieďat Kvetky a Alberta, ktoré navždy zmenili život stanice a vlčice Daisy, ktorú našli v stave na hranici života a smrti a podarilo sa z nej vypiplať silné a životaschopné zviera. O film prejavila záujem televízia v Žiline, premietať sa možno bude aj v kine v Ilave, v dohadovaní je ešte jedna televízia a na dobrej ceste je aj to, aby sa dostal film na Ekotopfilm v rámci celého Slovenska či filmový festival Horizonty v Trenčíne.

Potulky sú iné, keď poznáva zákonitosti lesa

Katka má rada prírodu. Vďaka svojej terajšej práci sa jej viac priblížila, poznáva ju inak. Často sa pustí na prechádzky do hôr aj sama a už nemá taký strach, keď poznáva lepšie zákonitosti fungovania lesa.

„Potulky absolvujem s oveľa menším strachom. Ten svet je mi oveľa bližší, lebo ho viac chápem. Zvieratá sú plaché, nevyhľadávajú stretnutia s človekom. Kamarát, ktorý skúma pätnásť rokov život vlkov, ich až po niekoľkých rokoch mal možnosť sledovať z bezprostrednej blízkosti. Asi pol hodinu. Tak ma teraz vždy v lese napadne, prečo by som práve ja mala stretnúť vlka či inú šelmu, ak sa to nepodarí človeku, ktorý ich stopuje. Šelmy nás určite nevyhľadávajú, aby robili človeku zámerne zle“ dodáva Katka Tekeľová.