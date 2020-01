V sklárskej obci hľadajú náhradu za zosnulého hlavného kontrolóra

Druhá najväčšia obec Púchovského okresu je už dva mesiace bez hlavného kontrolóra.

13. jan 2020 o 12:26 SITA

LEDNICKÉ ROVNE . Druhá najväčšia obec Púchovského okresu je už dva mesiace bez hlavného kontrolóra. Kontrolórska stolička v Lednických Rovniach zostala prázdna po tom, čo 13. novembra zomrel Jozef Tichý, vykonávajúci túto funkciu na pätinový úväzok. Vedenie obce s viac ako stodvadsaťročnou históriou sklárstva neplánuje rozširovať pracovný úväzok kontrolóra, ktorého meno by sme mali spoznať 20. februára, kedy je voľba naplánovaná v obecnom zastupiteľstve.

Doterajší hlavný kontrolór obce bol známy predovšetkým z atletických štadiónov na Považí, Tichý bol dlhoročným rozhodcom a neskôr aj hlásateľom predovšetkým bežeckých podujatí. Skúsenosti mal však aj z kontrolnej činnosti v samospráve, veď dve funkčné obdobia pôsobil ako hlavný kontrolór v okresnom meste Ilava. Od roku 2015 kontroloval činnosť samosprávy v Lednických Rovniach, 13. novembra 2019 však po neúspešnom boji so zákernou chorobou vo veku 67 rokov zomrel.



Mesiac po Tichého úmrtí zasadlo obecné zastupiteľstvo, aby schválilo termín a podmienky novej voľby hlavného kontrolóra. Tá sa uskutoční tajným hlasovaním 20. februára, pričom záujemcovia majú čas na podanie prihlášok do 5. februára. Poslancami zvolený kontrolór by sa mal ujať funkcie 1. marca, pričom jeho pracovný úväzok je 7,5 hodiny týždenne. Jednou z kvalifikačných podmienok určených zastupiteľstvom je minimálne päťročná prax v kontrolnej, ekonomickej či právnickej praxi alebo vo verejnej správe.