Rekonštrukcia osvetlenia viazne, pripravujú audit

V Považskej Bystrici pripravovali asi dva roky rekonštrukciu verejného osvetlenia koncesiou. Tento spôsob padol.

14. jan 2020 o 7:42 Bernadetta Pitoňáková

POVAŽSKÁ BYSTRICA. V meste chceli robiť rekonštrukciu verejného osvetlenia, zámer sa však nepodarilo zatiaľ ani minulý rok dotiahnuť. S prácami tak v Považskej Bystrici ešte nezačali.

„V rámci koncesie sa to po zmene legislatívy už robiť nedá,“ informoval viceprimátor mesta Peter Máťoš. Mesto pripravovalo rekonštrukciu osvetlenia práve koncesiou už dlhšie, asi dva roky. Od pôvodného zámeru však musela samospráva upustiť.

Ako informoval v minulosti primátor Karol Janas, pri koncesii by investor financoval rekonštrukciu a mesto by mu ju splácalo z rozdielu získaného z úspor na prevádzke osvetlenia.

Vicerpimátor Peter Máťoš tvrdí, že samospráva pracuje na príprave rekonštrukcie osvetlenia aj ďalej. „Momentálne bola vysúťažená spoločnosť, ktorá bude robiť audit súčasného verejného osvetlenia. Jeho výsledok potrebujeme preto, aby sme dokázali urobiť verejnú súťaž pre dodávateľa rekonštrukcie,“ informoval Máťoš s tým, že audit musí robiť firma na toto spôsobilá a oslovili všetky, ktoré prichádzajú na Slovensku do úvahy.

„Predpokladáme, že do mája by mohli mať výsledky auditu k dispozícii poslanci zastupiteľstva,“ informoval Máťoš.