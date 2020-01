Futbalisti Lednických Rovní sú piati, ale mohli byť aj vyššie

Pohľad do kuchyne treťoligových tímov.

14. jan 2020 o 8:11 Jozef Šprocha

Futbalisti LR Crystal Lednické Rovne sú po jesennej časti na piatej priečke so ziskom 25 bodov s dvojbodovou stratou za druhou Považskou Bystricou. O jesennej časti ale aj o plánoch na jar hovoríme s manažérom klubu Ľubošom Dubovým.

Umiestnením ste potvrdili trend z posledných rokov. Je v klube spokojnosť s piatou priečkou?

V roku 2017 sme boli druhí, neskôr štvrtí a vlani desiati. Pred sezónou došlo u nás k omladeniu kádra, zohnali sme hráčov aj z nižších súťaží, ktorí sa postupne zabudovali do mužstva. Naberaĺi cenné skúsenosti a postupne sa to odzrkadľovalo na výsledkoch. Ako je u nás zaužívanou tradíciou, cieľ je skončiť do šiesteho miesta. Ak to bolo lepšie, samozrejme, by sme boli radi. Začiatok nám vyšiel, strelecky sa darilo Tomášovi Púčekovi, ktorý dal z deviatich gólov sedem a s jedenástimi gólmi vedie po jeseni tabuľku strelcov.

Nevyhli ste sa však ani problémom.

Ľuboš Híreš neodohral ani minútu, zranený bol aj Adrián Ambrož, ktorý nastúpil v dvoch zápasoch. V sezóne sa zranila aj naša brankárska jednotka Róbert Bačík, príležitosť dostal druhý gólman Andrej Cúcik.

Darí sa Vám dopĺňať tím aj z vlastnej liahne?

Každý rok sa snažíme minimálne jedného chlapca vytiahnúť z dorastu. Vajdík, ktorý hrával aj na jeseň, bude trvalým členom kádra a absolvuje celú zimnú prípravu. Na mladých hráčoch vidieť rukopis trénera Ľubomíra Žiačka, s ktorým je spokojnosť. Darí sa nám aj práca s mládežou, pribudli prípravky. Zvolili sme takúto cestu, lebo na okolí je nedostatok hráčov, vo veľkej miere sa musíme spoliehať sami na seba.

Ako ste boli spokojní s posilami?

Trojica Remšík, Hložný a Náther absolvovala jesennú časť, ale vyzerá to tak, že na jar v našom drese nebude pôsobiť ani jeden z nich.