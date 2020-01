Chýbal im vjazd na cyklotrasu, vyrobili si ho po svojom. Bol nebezpečný

Na kamenné gabiony pribudlo provizórne schodisko,

15. jan 2020 o 8:00 Peter Hudák

PÚCHOV/NIMNICA. Cyklotrasa medzi Púchovom a Nimnicou je vybudovaná na násype, ktorý tvorí prirodzenú hrádzu medzi starým korytom Váhu a cestou druhej triedy 507. Cyklotrasu spevňujú približne dva metre vysoké kamenné gabiony. Práve do nich niekto vtĺkol roxorové tyče a vytvoril akési provizórne schodisko, ktorým sa dokáže chodec dostať hore na asfaltku cyklotrasy.

Improvizovaná ferata vznikla oproti Nimnickej ceste, ktorá vedie k Dolnému salašu, približne päťsto metrov pred regulárnym zjazdom z cyklotrasy, ktorý je v Nimnici. Lokalita je na rozhraní nimnického a púchovského katastra a v poslednom období tu z oboch strán pribúdajú rodinné domy. Z cyklotrasy sa tu však nedá zísť. Pár metrov od tohto miesta je aj zastávka autobusu, no cestujúci, ktorí tu vystúpia v smere od Púchova, si musia dať pozor.

Nie je tu ani priechod pre chodcov. Ľudia to odtiaľto majú do Púchova polhodinu peši. Ak tam ale chcú prejsť, musia ísť popri ceste, alebo sa vracajú asi päťsto metrov späť do Nimnice a potom opäť po cyklotrase, čím si vzdialenosť do Púchova predĺžia o kilometer.